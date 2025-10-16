Погода у Львові на листопад 2025 року: тихе похолодання та перші зимові ноти

Листопад у Львові традиційно вважається доволі сірим і вологим місяцем. Дні стають коротшими, сонце рідко пробивається крізь хмари, а температура вже переходить у зимовий режим: вдень зазвичай від +5 до +10 °C, вночі близько 0…+5 °C.

Часто йдуть дощі, інколи, особливо під кінець місяця, приходять заморозки. Чи вкладеться у типові рамки листопад 2025 року у місті Лева – прогноз для тебе у матеріалі.

Погода у Львові на листопад 2025 року

За прогнозом сайту Wisemeteo на листопад 2025 погода у Львові буде доволі похмурю: більшість днів хмарні або з короткими проясненнями.

Чітко дощовими виглядають 14 днів: 1, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25 та 27-30.

Хмарних днів — більшість, близько 27 із 30.

Сонячних або з проясненнями — всього три: 8, 9 і 21 числа.

Погода у Львові на листопад по тижнях

Львів: прогноз на 1-2 число (субота–неділя)

Перший день місяця буде дощовим, але відносно теплим — вдень близько +8 °C, вночі +5 °C. Дощ може зіпсувати плани, тож парасольку краще взяти. Другий вихідний хмарний, але без опадів.

Львів: прогноз на 3-9 число

Температура вдень — від +2 до +8 °C, вночі від -1 до +5 °C. 4 листопада слід очікувати дощі, інші дні — хмарні, але на вихідних, 8-9 числа, можливі прояснення.

Читати на тему Погода на листопад 2025 року в Україні: коли чекати на перший сніг Перші сніги, протяжні дощі та морози чекають на тебе у листопаді

Львів: прогноз на 10-16 число

Денні температури триматимуться на позначках +4…9 °C, нічні +1…+5 °C. Погода стабілізується, опади мінімальні. Ідеальний час для кави у затишній кав’ярні Львова.

Львів: прогноз на 17–23 число

Вдень буде прохолодніше: +3…8 °C, вночі 0…+2 °C. Дощі очікуються 17, 20 та 22 числа, решта днів хмарні, але 21 листопада може виглянути сонце. Варто мати під рукою теплий светр та легкий плащ, щоб прогулятися містом навіть у похмуру погоду.

Львів: прогноз на 24–30 число

Вдень 0…4 °C, ніч 0…-2 °C. Погода переважно похмура, невеликі опади можливі протягом всього тижня. До кінця місяця очікується поступове похолодання — природа натякає, що зима вже на порозі.

Читай також, чи чекати ще продовження бабиного літа, і чи прийде остання хвия тепла у грудні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!