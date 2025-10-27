Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року: опади накриють Україну

Українців чекає мінливий тиждень з періодичними опадами, туманами та помірними температурами, які відповідають сезонній нормі. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, вплив атмосферних фронтів та циклонів призведе до дощів по всій території країни, з можливим снігом у гірських районах.

Читай у матеріалі, яку погоду очікувати на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада.

Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Погода в Україні на понеділок, 27 жовтня

Тиждень стартує нестійкою погодою. Очікуються дощі на більшій частині території: значні опади на Лівобережжі протягом дня, окремі грози на півдні. Температура вночі буде у діапазоні +6…+12°C, вдень — +8…+13°C; на крайньому півдні та у Криму — +13…+18°C. Вітер переважатиме південно-східний з переходом на південно-західний, 5–10 м/с.

Прогноз погоди у вівторок, 28 жовтня

Невеликі, подекуди помірні дощі вночі на сході та півдні, вдень — у більшості областей. У Карпатах опади будуть переважно у вигляді снігу. Температура вночі буде наступною: +2…+8°C (на південному сході +7…+11°C), а вдень — +8…+13°C. У Карпатах вночі — 0…-5°C, а протягом дня — -3…+3°C. Вітер буде змінний, 5–10 м/с.

Погода на день у середу, 29 жовтня

У середу прогнозуються дощі вночі на сході та півдні, а вже вдень — на півночі та заході. Вітер пануватиме західний, 7-12 м/с, з поривами 15–20 м/с на заході. Температура вночі коливатиметься від +3°C до +8°C, і вдень — від +7°C до +12°C.

Прогноз погоди в Україні в четвер, 30 жовтня

На сході та півночі передбачаються дощі, туман вночі та вранці. Вітер прогнозується західний, 5-10 м/с. Температура вночі триматиметься від +2°C до +8°C, а вдень — від +10°C до +15°C; у цей же день на півдні та Прикарпатті місцями можна буд спостерігати на термометрі від +16°C до +17°C.

Погода на сьогодні: п’ятниця, 31 жовтня

Перед вихідними пануватиме тепла погода без істотних опадів на більшості території, однак будуть і невеликі дощі протягом дня на заході. Вітер прогнозується змінний: вночі 3-8 м/с, і вдень 5-10 м/с. Температура у більшості областей буде у діапазоні +2…+8°C вночі, а вдень — +10…+15°C.

Погода на вихідні: субота, 1 листопада

Вихідні почнуться з опадів: дощі переважатимуть на заході, а вже вдень поширяться на північ України. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура удень буде від +9°C до +14°C, а вночі — від +5°C до +11 °C.

Прогноз погоди на вихідні: неділя, 2 листопада

В останній день тижня передбачаються незначні дощі на півночі та в центрі країни. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень буде коливатися від +8°C до +13 °C, а у нічний час доби — від +4°C до +10°C

Метеорологи радять готуватися до опадів на початку тижня та слідкувати за оновленнями, оскільки погода може змінюватися через циклонічну активність.

