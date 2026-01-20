Погода в Буковеле в феврале 2026: снег и мороз будут продолжатся

Последний месяц зимы принесет в курорт не только морозы и снежные дни, но и медленно, но уверенно к нам вернется весеннее тепло, которое уже зимой начнет прогревать воздух. Читай, какая будет погода в Буковеле в феврале 2026 года и когда будет больше всего снега.

Погода в Буковеле на февраль 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

В течение первых десяти дней в Буковеле будет держаться морозная погода: днем температура воздуха будет колебаться от -7°C до 0°C, а в ночное время суток — от -14°C до -5°C.

Что касается осадков, то 2, 7 и 8 февраля в городе ожидается снег, который несколько присыплет землю в дополнение к тому, что уже было, а 10 числа прогнозируется полностью солнечная погода, после которой на курорте постепенно станет все теплее и теплее.

Прогноз погоды в Буковеле в феврале 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Середина месяца ознаменуется постепенным потеплением перед весенним временем года. В течение этих дней показатель термометра будет колебаться в диапазоне -6…0°C, в то же время в течение ночей будет сохраняться довольно ощутимый мороз -13…-4°C.

Что касается осадков — 11 февраля в Буковеле также ожидается солнечный день без единого облачка. В то же время 14, 15, 17 и 18 числа на курорте будет идти снег, что немного задержит город в зимней сказке. Все остальные дни в течение декады ожидаются облачными.

Погода в Буковеле в феврале 2026: третья декада, с 21.02 по 28.02

Последние дни февраля выдадутся особенно снежными, ведь почти каждый день на курорте будет снежить — только 26 февраля не выпадет ни одного снежинки, но сохранится исключительно облачная погода.

Что касается температуры воздуха, то днем она будет держаться на уровне от -2°C до +2°C, а ночью — от -6°C до -3°C. С каждым днем воздух будет постепенно прогреваться, что будет символизировать приход весны вместе с ее теплом и большим количеством солнечных дней.

