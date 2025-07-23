Погода в Харькове в августе 2025: от палящего солнца до внезапных ливней

Август 2025 в Харькове обещает быть теплым, почти классически летним, хотя начиная с середины месяца волнами придет неустойчивая погода.

К чему готовиться харьковчанам и гостям города — более подробный прогноз погоды на август — в материале.

Прогноз погоды в Харькове на первую декаду августа (1-10 число)

В начале месяца будет хозяйничать восточный антициклон, он принесет сухую, ясную и жаркую погоду, и август будет стартовать горячими дневными температурами в пределах +23…+29°C. Прохладнее всего — на выходных, 2-3 числа, +23°C днем, +15°C ночью.

Затем жара будет постепенно расти. Небо обещает быть преимущественно ясным, хотя 4, 5 августа заметны облака, которые принесут кратковременные осадки. Но они будут скорее исключением из правила.

Прогноз погоды в Харькове на вторую декаду августа (11-20 число)

В середине августа активизируются северные и северо-западные циклоны, которые станут причинами грозовых фронтов, дождей и большей влажности. Наступит нестабильный период.

Днем температура составит +30°C, особенно 11, 12 и 18 числа, ночи будут теплые — до +20°C.

Но почти через день будут идти кратковременные дожди: 12, 13, 14, 15 и 20 августа ожидается порывистый ветер, а иногда и грозы, и настоящие ливни. Однако без сильных бурь или затяжных дождей.

Температура немного снизится, но незначительно.

Прогноз погоды в Харькове на третью декаду августа (21-31 число)

Конец августа обещает отдых от излишней жары. Придет длинная дождливая волна: с 25 по 29 возможны ливни.

Температуры днем будут держаться в пределах +25…+29°C, ночью — +13…+17°C. 31 августа немного прохладнее — первая примета приближения осени.

В целом, погода в Харькове в августе не принесет катастрофических аномалий, но подарит несколько настоящих летних дождей для охлаждения города. А лето еще будет чувствовать себя уверенно.

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