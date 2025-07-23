Стиль жизни

Погода в Харькове в августе 2025: от палящего солнца до внезапных ливней

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июля 2025, 11:35
прогноз погоды на август харьков
Фото Pexels

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