Погода у Харкові у серпні 2025: від палючого сонця до раптових злив

Серпень 2025 у Харкові обіцяє бути теплим, майже класично літнім, хоча, починаючи з середини місяця, приходитимуть хвилі нестійкої погоди.

До чого готуватися харків’янам та гостям міста — більш детальний прогноз погоди на місяць серпень — у матеріалі.

Прогноз погоди у Харкові на першу декаду місяця: 1-10 число

На початку місяця хазяйнуватиме східний антициклон, він принесе суху, ясну й спекотну погоду, тож серпень стартуватиме гарячими денними температурами у межах +23…+29 °C. Найпрохолодніше — на вихідних, 2-3 числа, +23 °C вдень, +15 °C вночі.

Потім спека поступово зростатиме. Небо обіцяє бути переважно ясним, хоча 4 та 5 серпня помітні хмари, які принесуть короткочасні опади. Але вони будуть, скоріше, винятком із правил.

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Прогноз погоди у Харкові на другу декаду місяця: 11-20 число

У середині серпня активізуються північні та північно-західні циклони — вони стануть причинами грозових фронтів, дощів та більшої вологості. Настане нестабільний період.

Вдень температура сягатиме +30 °C, особливо 11, 12 та 18 числа, ночі будуть теплі — до +20 °C.

Практично щодня в середині серпня — 12, 13, 14, 15 та 20 — йтимуть дощі: іноді це будуть просто нетривалі опади, а інколи — справжні зливи з грозами та поривчастим вітром.

Температура трохи знизиться, але незначно.

Прогноз погоди у Харкові на третю декаду місяця: 21–31 число

Кінець серпня обіцяє відпочинок від надмірної спеки. Прийде довга дощова хвиля: з 25 по 29 ймовірні зливи.

Температури вдень триматимуться в межах +25…+29 °C, вночі — +13…+17 °C. 31 числа трохи прохолодніше — перша прикмета наближення осені.

Загалом погода у Харкові у серпні не принесе катастрофічних аномалій, але подарує кілька справжніх літніх дощів для охолодження міста. А літо ще почуватиметься впевнено.

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