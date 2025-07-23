Стиль життя

Погода у Харкові у серпні 2025: від палючого сонця до раптових злив

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Липня 2025, 11:35
прогноз погоди на серпень харків
Фото Pexels

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