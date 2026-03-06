Погода в Киеве в апреле 2026: украинцев ждет контрастная середина весны

Второй месяц весны в столице обещает быть контрастным. Хотя киевлянам стоит готовиться к дождливым периодам, апрель 2026 все же порадует уверенным потеплением, которое к концу месяца пересечет отметку в +20°C.

Читай в материале, какая будет погода в апреле в Киеве 2026 и нужно ли с собой носить зонтик каждый день.

Погода в Киеве на апрель 2026: первая декада, с 01.04 по 10.04

Первая декада луны пройдет под знаком умеренного тепла. Днем воздух будет прогреваться до +10°C…+13°C, однако ночи все еще остаются коварными: столбики термометров могут опускаться до -1°C.

Зонты станут обязательным аксессуаром уже с первых дней: 5, 8 и 9 апреля в Киеве ожидаются мощные ливни. В то же время 3, 4, 6 и 7 числа небо будет затянуто облаками без прояснений. Все остальные дни декады будут солнечными, что позволит природе начать активное цветение.

Прогноз погоды в Киеве в апреле 2026: вторая декада, с 11.04 по 20.04

В этот период столица окончательно перейдет в весеннюю погоду. Дневная температура стабилизируется в пределах +10…+15°C, что идеально подходит для долгих прогулок. Ночные заморозки отступят, уступая место прохладе от +2°C до +7°C.

Дождевая активность несколько снизится, однако 13, 14 и 19 апреля прогнозируются затяжные осадки, которые могут длиться весь день. Остальное время второй декады будет солнечным и малооблачным.

Погода в Киеве в апреле 2026: третья декада, с 21.04 по 30.04

Третья декада апреля принесет в Киев почти летнюю жару. Днем ожидается от +13°C до рекордных +21°C, а ночи станут по-настоящему теплыми — время от времени температура воздуха будет прогреваться до +11°C.

Однако конец месяца будет наиболее влажным – дожди прогнозируют на 21, 23, 24 и 30 апреля. В промежутках между этими датами киевляне смогут наслаждаться безоблачным небом и ласковым солнцем.

В целом, апрель в Киеве можно охарактеризовать как месяц активного пробуждения — с частыми дождями, но очень быстрым наращиванием температурного максимума, во время которого можно уже складывать курточки в шкафы и одевать что-то более легкое.

