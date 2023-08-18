Ждать жары или готовиться к холодам на Яблочный Спас? Погода в Украине на выходные 19-20 августа

В конце лета погода в Украине стала довольно стабильной, но принесла с собой немалую жару. Несмотря на это, некоторые регионы иногда могут радоваться коротким дождям, которые освежают после высоких температур. А вот чтобы они не застали врасплох, рассказываем, какой прогноз погоды в Украине на выходные на Яблочный Спас.

Погода в Украине на выходные 19-20 августа

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в следующие три дня погода будет достаточно постоянной и жаркой.

Ночью температура будет держаться на уровне +16-22 °, а днем +28-33 °. В южных и восточных областях местами может достигать отметки +35-36°.

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19 августа днем в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Также под дождь могут попасть жители западных и северных областей в воскресенье.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Украине, кроме южных и восточных регионов, и в понедельник.

Ветер будет иметь северо-восточное и восточное направления, а его скорость будет составлять три-восемь метров в секунду.

Прогноз погоды на субботу по Украине

Прогноз погоды на воскресенье по Украине

Через две недели уже придет осень, а 1 сентября школьники, студенты и педагоги отправятся в учебные заведения — где это будет в очном формате.

Порадует ли нас осень теплыми мотивами? Читай, какой будет погода 1 сентября в разных регионах Украины.

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