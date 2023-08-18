Чекати спеки чи готуватись до холодів на Яблучний Спас? Погода в Україні на вихідні 19-20 серпня

Наприкінці літа погода в Україні стала доволі стабільною, але принесла з собою чималу спеку. Попри це, деякі регіони часом можуть тішитись коротким дощам, які освіжають після високих температур. А ось щоб вони не застали зненацька, розповідаємо, який прогноз погоди в Україні на вихідні на Яблучний Спас.

Погода в Україні на вихідні 19-20 серпня

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що в наступні три дні погода буде досить постійною та жаркою.

Вночі температура буде триматись на рівні +16-22°, а вдень +28-33°. У південних та східних областях місцями може сягати відмітки +35-36°.

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19 серпня вдень в Карпатському регіоні місцями можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Також під дощ можуть потрапити жителі західних та північних областей у неділю.

Короткочасні дощі з грозами можуть пройти в Україні, окрім південних та східних регіонів, і в понеділок.

Вітер переважатиме північно-східного та східного напрямку, а його швидкість буде становити три-вісім метрів за секунду.

Прогноз погоди на суботу по Україні

Прогноз погоди на неділю по Україні

За два тижні вже прийде осінь, а 1 вересня школярі, студенти та освітяни вирушать до навчальних закладів — де це буде в очному форматі.

Чи порадує нас осінь теплими мотивами? Читай, якою буде погода 1 вересня в різних регіонах України.

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