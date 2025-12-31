Погода в Харькове на январь 2026: ожидать ли местных снегов

Харьков — город, который держит северо-восточный фронт от постоянных штурмов враг и его попыток прорваться в тыл. Однако даже несмотря на это, город продолжает жить своей жизнью и радоваться малейшим хорошим моментам. Читай в материале, какая будет погода в Харькове в январе 2026 года и будут ли сильные снега в городе.

Погода в Харькове в январе 2026: первая декада, с 01.01 по 10.01

Первые десять дней в Харькове не будут стабильными на температуру воздуха: днем ​​показатель термометра будет колебаться днем ​​от -6°C до +4°C, тогда как ночью — от -14°C до 0°C.

Что касается осадков, то ситуация с ними тоже переменная: 4 января прогнозируется солнце, что кое-что пригреет землю и местных, 6 и 7 числа предполагается ледяной дождь, поэтому следует учитывать эту непогоду при планировании этих дней.

В то же время 3 января харьковчанам следует ожидать снег вместе с дождем, 5 числа — лишь немного снега, 8 — лишь дождь, а 9 января местные будут наблюдать небольшие осадки в виде ледяной крупы.

Прогноз погоды в Харькове в январе 2026 года: вторая декада, с 11.01 по 20.01

В течение середины месяца погода будет более стабильной, но не без сюрпризов: температура будет в диапазоне -6…+4°C днем ​​и -11…-2°C.

Что касается осадков, то здесь тоже несколько спокойнее: 11, 17, 19 и 20 января будет прогнозироваться солнце, а 12, 15 и 18 числа предполагается снег с дождем. Все остальные дни этой декады будут полностью облачными.

Погода в январе 2026 года в Харькове: третья декада, с 21.01 по 31.01

Окончание первого места года в Харькове будет сопровождаться не слишком стабильными температурами: днем ​​показатель термометра будет на уровне от -6°C до +2°C, а ночью — от -12°C до -4°C.

На местные осадки не стоит надеяться: только 22, 28 и 30 января в Харькове погода будет снежная, поэтому город может немного присыпать снегом. 25 и 31 числа на небе преобладает солнце, а все остальные даты будут полностью облачными.

