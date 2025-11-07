Наличные деньги в прошлом: более 50% зуммеров переходят на цифровые деньги

Деньги больше не имеют той силы, что раньше — по крайней мере, для поколения Z. Молодые люди все чаще отказываются от наличных, выбирая цифровые способы оплаты.

Согласно исследованию Harris Poll, проведенному по заказу сервиса мобильного банкинга Cash App, более 53% представителей поколения Z используют физические деньги только в крайних случаях. Для многих бумажные купюры кажутся неудобными и даже устаревшими.

Опрос охватил более 2 тысяч взрослых американцев, которые рассказали о своих финансовых привычках. Почти треть респондентов (29%) считает, что те, кто расплачивается наличными, либо оторваны от современности, либо чувствуют неуверенность.

Впрочем, такая позиция не означает легкомысленного отношения к деньгам. Напротив, поколение Z стремится контролировать расходы: более половины (54%) признались, что тратят меньше, когда рассчитываются картой или через приложение.

Более половины зуммеров используют наличные только в крайних случаях

Исследователи отмечают, что зумеры не просто отказываются от наличных, а переосмысливают финансовую дисциплину. 46% из них имеют чрезвычайные фонды на случай непредвиденных ситуаций, а 39% откладывают деньги, чтобы чувствовать финансовую безопасность.

Вместо спонтанных покупок молодежь инвестирует во впечатления — путешествия, события, опыт. Часть опрошенных призналась, что копит на переезд от родителей или на крупные покупки — автомобиль или гаджеты.

Эксперты подчеркивают, что это поколение выросло в цифровом мире, поэтому стремится управлять финансами быстро, безналично и через приложения, позволяющие отслеживать каждую транзакцию.

Финансовая независимость поколения Z растет, и мы хотим предложить им современные решения, которые помогают сохранять и приумножать деньги, — отметил руководитель Cash App Оуэн Дженнингс.

Таким образом, наличные постепенно теряют свою привлекательность, а будущее финансов становится полностью цифровым.

