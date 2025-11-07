Готівка у минулому: понад 50% зумерів переходить на цифрові гроші

Гроші більше не мають тієї сили, що раніше — принаймні для покоління Z. Молоді люди дедалі частіше відмовляються від готівки, обираючи цифрові способи оплати.

Згідно з дослідженням Harris Poll, проведеним на замовлення сервісу мобільного банкінгу Cash App, понад 53% представників покоління Z використовують фізичні гроші лише у крайніх випадках. Для багатьох із них паперові купюри здаються незручними й навіть застарілими.

Опитування охопило понад 2 тисячі дорослих американців, які розповіли про свої фінансові звички. Майже третина опитаних (29%) вважає, що ті, хто платить готівкою, або відірвані від сучасності, або почуваються невпевнено.

Втім, така позиція не означає легковажного ставлення до грошей. Навпаки, покоління Z прагне контролювати витрати: понад половина (54%) зізналася, що витрачає менше, коли розраховується карткою чи через застосунок.

Понад половину зумерів використовують готівку лише у крайніх випадках

Дослідники зазначають, що зумери не просто відмовляються від готівки, а переосмислюють фінансову дисципліну. 46% із них мають надзвичайні фонди на випадок непередбачуваних ситуацій, а 39% відкладають гроші, щоб відчувати фінансову безпеку.

Замість спонтанних покупок молодь інвестує у враження — подорожі, події, досвід. Частина опитаних зізналася, що відкладає кошти на переїзд від батьків чи на великі придбання, як-от авто або гаджети.

Експерти наголошують, що це покоління росте у цифровому світі, тому прагне керувати фінансами швидко, безготівково та через додатки, що дозволяють відстежувати кожну транзакцію.

Фінансова незалежність покоління Z зростає, і ми хочемо запропонувати їм сучасні рішення, які допомагають зберігати та примножувати гроші, — зазначив керівник Cash App Оуен Дженнінгс.

Таким чином, готівка поступово втрачає свою привабливість, а майбутнє фінансів стає повністю цифровим.

Майбутнє — повністю у наших руках, боротьба за нього точиться щодня. Читай також матеріал від Вікна, як вберегти майбутні покоління від колективної травми та прожити війну з мінімальним впливом на них.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!