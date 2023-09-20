Несколько правил для красивого сада. Как сажать груши осенью

Груша — это вторая по распространенности культура, которую можно встретить в украинских садах. Её плодами можно наслаждаться с июля по октябрь. А зимние сорта груш могут лежать до Нового года.

Если ты хочешь вырастить здоровое дерево и каждый год собирать урожай вкусных груш, читай наш материал.

Когда сажать груши

Груши можно сажать весной и осенью. Осенняя посадка груш имеет свои преимущества: при комфортной осенней температуре дерево лучше развивает корневую систему.

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Высаживать груши можно с середины сентября до конца ноября.

Чтобы деревья хорошо перезимовали и уродили щедро летом, следует соблюдать несколько правил.

Высаживай деревья в сухую, безветренную погоду. Покупай саженцы в проверенных магазинах. Проверяй, чтобы корни саженцев не были сухими, гнилыми или обломанными.

Посадка груши осенью: как сажать

Для начала, следует выбрать место, где будет расти дерево. Для того чтобы крона дерева получала достаточно места для роста и солнечных лучей, найди квадратный участок с длиной и шириной по четыре метра.

Выкопай яму для дерева. Чем больше его корни, тем шире должна быть яма. Среднее значение может быть примерно 60×60×100. Яму заполни перегноем, листьями. Также можешь добавить удобрения для саженцев. Поставь кол, высотой не менее одного метра, около лунки. Саженец нужно сажать в яму вертикально, под углом 90ºС. Засыпать корни дерева нужно сначала землей, которая была верхним слоем — то есть земля, из которой растет трава. Сверху лунку можно присыпать оставшейся землей. Привяжи ствол дерева к колу. Поливать саженцы нужно большим количеством воды — до двух ведер за один раз.

Чем полезны груши, а кому их не следует употреблять, мы рассказывали в нашем другом материале.

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