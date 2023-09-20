Несколько правил для красивого сада. Как сажать груши осенью

Груша — это вторая по распространенности культура, которую можно встретить в украинских садах. Её плодами можно наслаждаться с июля по октябрь. А зимние сорта груш могут лежать до Нового года.
Если ты хочешь вырастить здоровое дерево и каждый год собирать урожай вкусных груш, читай наш материал.
Груши можно сажать весной и осенью. Осенняя посадка груш имеет свои преимущества: при комфортной осенней температуре дерево лучше развивает корневую систему.
Высаживать груши можно с середины сентября до конца ноября.
Высаживать груши можно с середины сентября до конца ноября.
Чтобы деревья хорошо перезимовали и уродили щедро летом, следует соблюдать несколько правил.
Для начала, следует выбрать место, где будет расти дерево. Для того чтобы крона дерева получала достаточно места для роста и солнечных лучей, найди квадратный участок с длиной и шириной по четыре метра.
Чем полезны груши, а кому их не следует употреблять, мы рассказывали в нашем другом материале.
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