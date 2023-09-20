Кілька правил, щоб мати гарний сад. Як садити груші восени

Груша — це друга за поширеністю культура, яку можна зустріти в садах українських садиб. Її плодами можна смакувати з липня по жовтень. А зимові сорти груш можуть лежати аж до Нового року.

Якщо ти хочеш виростити здорове дерево та щороку збирати урожай смачних груш, тоді читай наш матеріал.

Коли садити груші

Груші можна садити навесні та восени. Осіннє садіння груш має свої переваги: при комфортній осінній температурі дерево краще розвиває кореневу систему.

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Висаджувати груші можна від середини вересня до кінця листопада.

Щоб дерева гарно перезимували та вродили щедрим урожаєм влітку, варто дотримуватися кількох правил.

Висаджуй дерева у суху, безвітряну погоду. Купуй саджанці у перевірених магазинах. Перевіряй, аби корені саджанців не були сухими, гнилими чи обламаними.

Посадка груші восени: як саджати

Для початку, варто обрати місце, де буде рости дерево. Для того, аби крона дерева отримувала достатньо місця для росту та сонячних променів, знайди квадратну ділянку довжиною та шириною по чотири метри.

Викопай яму для дерева. Чим більші його корені, тим ширшою повинна бути яма. Середнє значення може бути приблизно 60×60×100. Яму заповни перегноєм, листям. Також можеш додати добрива для саджанців. Постав кілок висотою не менше одного метра біля лунки. Саджанець треба садити у яму вертикально, під кутом 90ºС. Засипати корені дерева треба спочатку землею, яка була верхнім шаром — тобто та земля, з якої росте трава тощо. Зверху лунку можна присипати землею, яка залишилася. Прив’яжи стовбур дерева до кілка. Поливати саджанці треба великою кількістю води — до двох відер за один раз.

Чим корисні груші, а кому їх не слід вживати, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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