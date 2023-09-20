Кілька правил, щоб мати гарний сад. Як садити груші восени

Груша — це друга за поширеністю культура, яку можна зустріти в садах українських садиб. Її плодами можна смакувати з липня по жовтень. А зимові сорти груш можуть лежати аж до Нового року.
Якщо ти хочеш виростити здорове дерево та щороку збирати урожай смачних груш, тоді читай наш матеріал.
Груші можна садити навесні та восени. Осіннє садіння груш має свої переваги: при комфортній осінній температурі дерево краще розвиває кореневу систему.
Висаджувати груші можна від середини вересня до кінця листопада.
Висаджувати груші можна від середини вересня до кінця листопада.
Щоб дерева гарно перезимували та вродили щедрим урожаєм влітку, варто дотримуватися кількох правил.
Для початку, варто обрати місце, де буде рости дерево. Для того, аби крона дерева отримувала достатньо місця для росту та сонячних променів, знайди квадратну ділянку довжиною та шириною по чотири метри.
Чим корисні груші, а кому їх не слід вживати, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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