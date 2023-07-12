Повилика: как бороться с сорняком и что для этого нужно — эффективные методы

Повилика — полевой сорняк, который заражает множество растений. Садоводы с опытом все чаще отмечают, что с ней никак бороться нельзя, разве что зараженное растение вместе с паразитом необходимо вырвать и уничтожить.

Этот способ на самом деле является одним из самых действенных и эффективных. Но существуют и другие, проверенные временем методы. Повилика: как бороться с сорняком и что для этого нужно — читай в материале.

Повилика: как бороться и предотвратить

Самым надежным способом избежать неприятностей, связанных с распространением и вредоносностью повилики, является профилактика. То есть, тщательное соблюдение правил и ограничений по распространению повилики. Например, важно придерживаться таких правил:

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Тщательно проверяй семенной материал. Если видишь, что на будущих растениях есть вредоносные заболевания — выбрасывай. Очищай орудия, которыми пользуешься на участке. Смотри за тем, чтобы повилика не попадала в корм для животных. Землю, где растет много повилики, нужно перепахивать на глубину пахотного слоя, чтобы избавиться проростков сорняков. Уход за посевами следует начинать с боронования до появления всходов и после. В течение вегетации следует проводить междурядные обработки и уничтожать отдельные пораженные повиликой полевой растения. Перед тем, как собирать урожай, зараженные растения нужно скашивать и собирать отдельно. Засоренный урожай нужно хранить отдельно от чистого.

Как бороться с повиликой с помощью химических средств

Для химического уничтожения повилики чаще всего применяют такие гербициды:

Виасат Заря;

Гермес;

Глифоган;

Доминатор 360;

Ликвидатор.

Как побороть повилику народными средствами

Существует много народных методов для того, чтобы избавится от повилики. Но самый эффективный из них — уничтожение сорняка. Поэтому опытные садоводы не рекомендуют пользоваться народными методами борьбы с повиликой (чтобы не тратить на это время и силы).

Если ты не хочешь вырывать свои растения, лучше использовать для борьбы химические препараты.

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