Повитиця: як боротися з бур’яном і що для цього потрібно — ефективні методи

Повитиця — польовий бур’ян, який заражає безліч рослин. Садівники з досвідом все частіше відзначають, що з ним ніяк боротися не можна, хіба що заражену рослину разом із паразитом треба вирвати й знищити.

Цей спосіб насправді є одним із найдієвіших та найефективніших. Але є й інші, перевірені часом методи. Повитиця: як боротися з бур’яном і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Повитиця: як боротися і запобігти розмноженню

Найнадійнішим способом уникнути неприємностей, пов’язаних із поширенням та шкідливістю повитиці, є профілактика. Тобто, ретельне дотримання правил та обмежень щодо поширення повитиці. Наприклад, важливо дотримуватися таких правил:

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Ретельно перевіряй насіннєвий матеріал. Якщо бачиш, що на майбутніх рослинах є шкідливі захворювання — викидай. Очищуй знаряддя, яким користуєшся на ділянці. Слідкуй за тим, щоб повитиця не потрапляла в корм для тварин. Землю, де росте багато повитиці, потрібно переорювати на глибину орного шару, щоб позбутися проростків бур’янів. Догляд за посівами слід починати з боронування до появи сходів та після. Протягом вегетації слід проводити міжрядні обробки та знищувати окремі уражені повитицею польові рослини. Перед тим, як збирати врожай, заражені рослини потрібно скошувати та збирати окремо. Засмічений урожай потрібно зберігати окремо від чистого.

Як боротися з повитицею за допомогою хімічних засобів

Для хімічного знищення повитиці найчастіше застосовують такі гербіциди:

Віасат Зоря;

Гермес;

Гліфоган;

Домінатор 360;

Ліквідатор.

Як подолати повитицю народними засобами

Існує багато народних методів для того, щоб позбавитися повитиці. Але найефективніший із них — знищення бур’янів. Тому досвідчені садівники не рекомендують користуватися народними методами боротьби з повитицею (щоб не витрачати на це час та сили).

Якщо ти не хочеш виривати свої рослини, то краще використовувати для боротьби хімічні препарати.

Раніше ми розповідали, як і коли пересаджувати півонії.

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