Як боротися з капустянкою: органічні та хімічні способи боротьби з ведмедкою

Капустянка, або як називають у народі — ведмедка, це один із найвідоміших шкідників на городі. Вона може легко заподіювати шкоду врожаю.

Найбільше вона любить ласувати морквою, редисом, картоплею, насінням та іншими коренеплодами, внаслідок чого знищуються насіння та коренева система рослин. Як боротися з капустянкою в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як виглядає капустянка

Капустянка — це велика комаха бурого кольору з твердим грудним панциром. Довжина тіла дорослого шкідника сягає 8 см. На кінці черева можна помітити придатки 1 см завдовжки, але на голові — приблизно такої ж довжини вусики. Ведмедка також може частково прибирати голову під панцир.

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Як боротися з ведмедкою: способи

Найпопулярніші способи боротьби з капустянкою поділяють на кілька категорій:

органічні (народні, коли борються за допомогою пасток, лушпиння цибулі, рослинної олії).

хімічні (професійні засоби, куплені у спеціалізованих магазинах).

Як боротися з капустянкою: що любить ведмедка

Методів боротьби з капустянкою дуже багато. З появою шкідника в саду або на городі більшість людей ставлять собі питання, як позбутися капустянки народними засобами.

Але важливо враховувати те, що кожен регіон має свої кліматичні особливості та ґрунтові умови, тому необхідно пробувати різні народні засоби від капустянки.

Також важливо знати, що капустянки люблять добре удобрений гноєм ґрунт, не переносять затоплення, запах гасу та деяких інших речовин. З цих спостережень можна розпочати ефективну боротьбу.

Боротьба з капустянкою в домашніх умовах: механічна обробка ґрунту

Це так звана база під час боротьби з капустянкою. Адже глибоке перекопування ґрунту навесні та восени руйнує підземні ходи та гнізда шкідника, ускладнює харчування та переміщення. Тому протягом вегетаційного періоду слід проводити розпушування на глибині до 15 см.

Гнойові пастки проти капустянки

За всіх часів із капустянкою боролися за допомогою саморобних пасток. Для вилову комах використовують їхню пристрасть до свіжого гною.

Восени для цього влаштовують ловчі ями. Їх потрібно заповнити гноєм, який і привабить шкідника. З настанням постійних холодів ями потрібно розкопати, розкидаючи гній поверхнею ґрунту. Після цього шкідники швидко гинуть від холоду.

Захист урожаю від капустянки: купання в олії або в мильній воді

Якщо ти вже виявив(-ла) ходи жука, то в них необхідно залити олію та воду зі шланга. Використовувати для затоки ходів краще мильну воду, розвівши у відрі води 10 г господарського мила або 50 г прального порошку. Після цього потрібно почекати, коли шкідник вилізе з нірки.

Пивні та водні пастки від капустянки

Через те, що шкідників приваблює не тільки гній, а й пиво, щоб упіймати жуків, необхідно вкопати в землю скляну банку так, щоб шийка була врівень із землею, і заповнити пивом на третину. Зверху пастку прикрий дошкою, залишаючи проміжок у кілька см.

Як боротися з капустянкою: народні способи

Пастка з меду. Для цього візьми літрову банку, внутрішні стінки намасти медом і закопай місткість на всю висоту в ґрунт на городі так, щоб шийка банки залишалася на поверхні відкритою. Щоб приманка не приваблювала мух, бджіл тощо, накрий її листом жерсті або картонною коробкою. Потрапляючи в банку, вибратися звідти вона не зможе. Також можна зробити аналогічну пастку із цукром. Її краще встановлювати в різних місцях ділянки, особливо в безпосередній близькості від місця проживання капустянки. Періодично її потрібно спустошувати від комах, додаючи свіжу приманку.

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