Как бороться с капустянкой: органические и химические способы борьбы с медведкой

Капустянка, или как ее называют в народе — медведка, это один из самых известных вредителей на огороде. Она может с легкостью нанести непоправимый ущерб урожаю.

Больше всего она любит лакомиться морковью, редисом, картофелем, семенами и прочими корнеплодами, в результате чего уничтожаются семена и корневая система растений. Как бороться с капустянкой в домашних условиях — читай в материале.

Как выглядит медведка

Капустянка — это большое насекомое бурого цвета с твердым грудным панцирем. Длина тела взрослого вредителя достигает до 8 см. На конце брюха можно заметить придатки 1 см длиной, а на голове — примерно такой же длины усики. Медведка также может частично убирать голову под панцирь

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Как бороться с капустянкой: способы

Самые популярные способы борьбы с медведкой разделяют на несколько категорий:

органические (народные, когда бояться с помощью ловушек, луковой шелухи, растительного масла).

химические (профессиональные средства, купленные в специализированных магазинах).

Как бороться с медведкой: что любит капустянка

Методов борьбы с капустянкой очень много. При появлении вредителя в саду или на огороде большинство людей задаются вопросом, как избавиться от медведки народными средствами.

Но важно учитывать то, что каждый регион имеет свои климатические особенности и почвенные условия, потому необходимо пробовать разные народные средства от медведки.

Также важно знать, что медведки любят хорошо удобренные навозом почвы, не переносят затопление, запах керосина и некоторых других веществ. На основании этих наблюдений можно начать эффективную борьбу.

Борьба с медведкой в домашних условиях: механическая обработка почвы

Это так называемая база в ходе борьбы с капустянкой. Ведь глубокая перекопка почвы весной и осенью разрушает подземные ходы и гнезда вредителя, затрудняет питание и перемещение. Поэтому в течение вегетационного периода нужно проводить рыхление на глубину до 15 см.

Навозные ловушки против медведки

Во все времена с капустянкой боролись с помощью самодельных ловушек. Для отлова насекомых используют их страсть к свежему навозу.

Осенью для этого устраивают ловчие ямы. Их нужно заполнить навозом, который и привлечет вредителя.

С наступлением постоянных отрицательных температур ямы нужно раскопать, разбрасывая навоз по поверхности почвы. После этого вредители очень быстро погибают от холода.

Защита урожая от медведки: купание в масле или в мыльной воде

Если ты уже обнаружил (-а) ходы жука, то в них необходимо капнуть растительное масло в нору и залить это все водой из шланга. Использовать для залива ходов лучше мыльную воду, разведя в ведре воды 10 г. хозяйственного мыла или 50 г. стирального порошка. После этого нужно подождать, когда вредитель вылезет из норки.

Пивные и водные ловушки от медведки

Так как вредителей привлекает не только навоз, а и пиво, чтобы поймать жуков, необходимо вкопать в землю стеклянную банку так, чтобы горлышко было вровень с землей, и заполнить пивом на треть. Сверху ловушку прикрой доской, оставляя зазор в несколько см.

Как бороться с медведкой: народные способы

Ловушка из меда. Для этого возьми литровую банку, внутренние стенки намажь медом и закопай емкость по всей высоте в грунт на огороде так, чтобы горлышко банки оставалось на поверхности открытым. Чтобы приманка не привлекала мух, пчел и т.д. ее накрой листом жести или картонной коробкой. Попадая в банку, выбраться назад она не сможет. Также можно сделать аналогичную ловушку с сахаром. Ее лучше устанавливать в разных местах участка, особенно в непосредственной близости от места обитания медведки. Периодически их нужно опустошать от насекомых, добавляя свежую приманку.

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