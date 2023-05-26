Как бороться со слизняками и вывести их раз и навсегда: простая инструкция и быстрые способы

Летом множество дачников обнаруживают в своем огороде очень неприятных вредителей — слизней. Если не вести с ними борьбу, то можно легко остаться без всего, на что были потрачены силы и средства. Как бороться со слизняками на участке и в доме — читай в материале.

Как бороться со слизняками и что это такое

Слизни — это брюхоногие моллюски, которые едят все на своем пути. Например, им по вкусу:

свекла;

морковь;

перцы;

баклажаны;

капуста;

трава;

помидоры.

От этого дела слизней не отвлечет даже дождь. Если не вести с ними борьбу, можно потерять урожай Интересно, что это они любят делать только под вечер, днем ты их за поеданием добра не увидишь. Ведь моллюск прячется под листьями и дощечками, пока на небе солнце.

Как избавиться от слизняков и почему они появляются

Хорошая погода (теплая и влажная весна, дождливое лето, затяжная осень, мягкая зима). Перенос живых особей или яиц с одного участка на другой при пересадке растений. Переувлажнение грунта. Очень густые посадки культурных растений, заросли сорняков. Кучи листьев, падалицы, сорняков, под которыми зимуют слизняки.

Методы борьбы со слизняками на участке

Для избавления от моллюсков подойдут такие средства:

опрыскивание капусты горячей водой;

обработка растений с помощью кофе (слизни его терпеть не могут);

полив почвы в междурядьях водой с солью (100 г на 10 л воды);

вода с нашатырным спиртом (1:6);

барьеры с помощью крупного песка, отсева, толченой скорлупы, сажи, извести и древесной золы;

ловушки из тряпок и мешковины, смоченные водой;

установка пластиковых барьеров в виде желобов с широкими ободками вокруг растений.

Как бороться со слизнями в доме

Есть некоторые методы, которые безвредны для людей и домашних животных. Например:

соль;

горчичный порошок;

растворимый кофе.

Для приготовления средства просто возьми один из этих продуктов и посыпь им листки бумаги. После этого разложи их в местах, где ползают слизни.

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