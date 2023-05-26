Как бороться со слизняками и вывести их раз и навсегда: простая инструкция и быстрые способы

Летом множество дачников обнаруживают в своем огороде очень неприятных вредителей — слизней. Если не вести с ними борьбу, то можно легко остаться без всего, на что были потрачены силы и средства. Как бороться со слизняками на участке и в доме — читай в материале.
Слизни — это брюхоногие моллюски, которые едят все на своем пути. Например, им по вкусу:
От этого дела слизней не отвлечет даже дождь. Если не вести с ними борьбу, можно потерять урожай Интересно, что это они любят делать только под вечер, днем ты их за поеданием добра не увидишь. Ведь моллюск прячется под листьями и дощечками, пока на небе солнце.
Для избавления от моллюсков подойдут такие средства:
Есть некоторые методы, которые безвредны для людей и домашних животных. Например:
Для приготовления средства просто возьми один из этих продуктов и посыпь им листки бумаги. После этого разложи их в местах, где ползают слизни.
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