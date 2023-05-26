Як боротися зі слимаками та вивести їх раз і назавжди: проста інструкція та швидкі способи

Влітку безліч дачників виявляють у своєму городі дуже неприємних шкідників — слимаків. Якщо не вести з ними боротьбу, то легко залишишся без усього, на що були витрачені сили і кошти. Як боротися зі слимаками на ділянці та в будинку — читай у матеріалі.

Як боротися зі слимаками та що це таке

Слимаки — це черевоногий молюск, який їсть все на своєму шляху. Наприклад, йому до смаку:

буряк;

морква;

перці;

баклажани;

капуста;

трава;

помідори.

Від цієї справи слимаків не відверне навіть дощ. Якщо не вести з ними боротьбу, можна втратити врожай. Цікаво, що це вони люблять робити тільки надвечір, удень ти їх за поїданням добра не побачиш. Адже молюск ховається під листям та дощечками, поки на небі сонце.

Як позбутися слимаків і чому вони з’являються

Хороша погода (тепла та волога весна, дощове літо, затяжна осінь, м’яка зима). Перенесення живих особин або яєць з однієї ділянки на іншу під час пересадки рослин. Перезволоження ґрунту. Дуже густі посадки культурних рослин, зарості бур’янів. Купи листя, падалиці, бур’янів, під якими зимують слимаки.

Методи боротьби зі слимаками на ділянці

Для позбавлення молюсків підійдуть такі засоби:

обприскування капусти гарячою водою;

обробка рослин кавою (слимаки її терпіти не можуть);

полив ґрунту в міжряддях водою із сіллю (100 г на 10 л води);

вода з нашатирним спиртом (1:6);

бар’єри за допомогою піску, відсіву, товченої шкаралупи, сажі, вапна та деревної золи;

пастки з ганчірки та мішковини, змочені водою;

встановлення пластикових бар’єрів у вигляді жолобів із широкими обідками навколо рослин.

Як боротися зі слимаками в будинку

Є деякі методи, які нешкідливі для людей і свійських тварин. Наприклад:

сіль;

гірчичний порошок;

розчинна кава.

Для приготування засобу просто візьми один з цих продуктів і посип ним листки паперу. Після цього розклади їх у місцях, де повзають слимаки.

Захист дерев та кущів від шкідників навесні — передумова великого врожаю. Раніше ми розповідали, чим білити дерева навесні.

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