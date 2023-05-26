Як боротися зі слимаками та вивести їх раз і назавжди: проста інструкція та швидкі способи

Влітку безліч дачників виявляють у своєму городі дуже неприємних шкідників — слимаків. Якщо не вести з ними боротьбу, то легко залишишся без усього, на що були витрачені сили і кошти. Як боротися зі слимаками на ділянці та в будинку — читай у матеріалі.
Слимаки — це черевоногий молюск, який їсть все на своєму шляху. Наприклад, йому до смаку:
Від цієї справи слимаків не відверне навіть дощ. Якщо не вести з ними боротьбу, можна втратити врожай. Цікаво, що це вони люблять робити тільки надвечір, удень ти їх за поїданням добра не побачиш. Адже молюск ховається під листям та дощечками, поки на небі сонце.
Для позбавлення молюсків підійдуть такі засоби:
Є деякі методи, які нешкідливі для людей і свійських тварин. Наприклад:
Для приготування засобу просто візьми один з цих продуктів і посип ним листки паперу. Після цього розклади їх у місцях, де повзають слимаки.
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