Поздравление с Еврейским Новым годом 2025: идеи пожеланий

Рош га-Шана или Еврейский Новый год, — важное событие для иудеев, отмечающих в этот день начало человеческой истории, день создания первых людей — Адама и Евы. События, описанные в Священном Писании.

Читай, как правильно поздравлять евреев с праздником и какие традиционные пожелания в стихах и прозе использовать — в материале.

В 2025 году праздник выпадает на 22-24 сентября. Обычно его празднуют в сентябре-октябре. Фиксированной даты еврейского Нового года нет.

В Украине местом паломничества иудеев в Новый год есть могила раввина Нахмана в Умани.

Сегодня, 22 сентября, в Умани более 10 тысяч брацлавских хасидов одновременно провели массовую молитву Тикун а-Клали за мир в Украине. Даже во время объявленной воздушной тревоги паломники не перестали молиться.

На Рош га-Шана запрещено работать, а само празднование длится целых два дня. В это время традиционно устраивают пышное веселье и поздравляют всех с Новым годом.

Поздравление с еврейским Новым годом

***

Поздравляем с Рош га-Шана! Пусть этот праздник принесет удачу, любовь, счастье, благополучие и успех по жизни. Да исполнится все то, о чем молитесь, да услышат ваши молитвы. Пусть вкусны будут медовые яблоки и хала. Пусть жизнь сопровождается справедливостью, милосердием и добротой.

***

Поздравляю с большим праздником. Желаю приятных встреч с родными и близкими людьми, веселого празднования, вкусных блюд. Желаю, чтобы каждый отпустил все дурное и вошел в новый год только с добром в сердце. Пусть в ваших домах всегда будет любовь, мир и достаток.

***

Поздравляем! С наступлением нового цикла, с наступлением Рош га-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто еще один праздник, не просто еще одна дата, сегодня мгновение, когда мы встречаем новое и прощаемся со старым. Пусть наша судьба сияет счастьем и радостью.

Unsplash

Еврейский Новый год: поздравления

***

Рош га-Шана наступает,

Веселится весь народ,

Вам я счастья пожелаю

На еврейский новый год!

Чтоб столы всегда ломились,

Изобилия полны,

Радость в доме поселилась

От тепла сердец родных.

Чтобы шумною толпою

Навещали гости вас,

А достаток и здоровье

Возрастали каждый час!



***

Пришел Рош га-Шана, пора праздновать! Желаю, чтобы в вашем доме был уют, радость и мир. Пусть каждый день нового года будет мирным, светлым, позитивным. Пусть Небеса хранят всю семью от бед, дарят счастье и гармонию, улыбки и тепло!

***

Шалом! Спешу поздравить с еврейским Новым Годом — Рош га-Шана! Желаю тебе, чтобы следующий год прошел успешно и весело и принес больше доходов, чем в гранате зерен! Пусть за столом в эти дни соберутся близкие сердцу люди — вся семья. Хочу пожелать только здоровья и добра, мира, счастья, любви и милосердия!

***

Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.



***

Я вам в праздник Рош га-Шана

Пожелать хочу удачи,

Чтобы Новый год помог

В жизни все решить задачи.

Чтоб семья была здорова,

В доме чтоб царил уют,

Пусть в году вас этом новом

Только радости лишь ждут.



***

Поздравляю! Вот и Рош га-Шана пришел к нашей двери. С наступлением нового года! Пусть он будет сладким как самые сладкие вкусности, пусть пройдет без беды и доставит всем нам радость. С праздником! Пусть он пройдет мирно и счастливо. Будьте вписаны в Книгу Жизни!

Вікна поздравляют всех, кто празднует Рош га-Шана!

Ранее мы рассказывали, сколько паломников встретит город на Рош га-Шане в 2025 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!