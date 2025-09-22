Поздравление с Еврейским Новым годом 2025: идеи пожеланий

Рош га-Шана или Еврейский Новый год, — важное событие для иудеев, отмечающих в этот день начало человеческой истории, день создания первых людей — Адама и Евы. События, описанные в Священном Писании.
Читай, как правильно поздравлять евреев с праздником и какие традиционные пожелания в стихах и прозе использовать — в материале.
В 2025 году праздник выпадает на 22-24 сентября. Обычно его празднуют в сентябре-октябре. Фиксированной даты еврейского Нового года нет.
В Украине местом паломничества иудеев в Новый год есть могила раввина Нахмана в Умани.
Сегодня, 22 сентября, в Умани более 10 тысяч брацлавских хасидов одновременно провели массовую молитву Тикун а-Клали за мир в Украине. Даже во время объявленной воздушной тревоги паломники не перестали молиться.
На Рош га-Шана запрещено работать, а само празднование длится целых два дня. В это время традиционно устраивают пышное веселье и поздравляют всех с Новым годом.
Поздравление с еврейским Новым годом
***
Поздравляем с Рош га-Шана! Пусть этот праздник принесет удачу, любовь, счастье, благополучие и успех по жизни. Да исполнится все то, о чем молитесь, да услышат ваши молитвы. Пусть вкусны будут медовые яблоки и хала. Пусть жизнь сопровождается справедливостью, милосердием и добротой.
***
Поздравляю с большим праздником. Желаю приятных встреч с родными и близкими людьми, веселого празднования, вкусных блюд. Желаю, чтобы каждый отпустил все дурное и вошел в новый год только с добром в сердце. Пусть в ваших домах всегда будет любовь, мир и достаток.
***
Поздравляем! С наступлением нового цикла, с наступлением Рош га-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто еще один праздник, не просто еще одна дата, сегодня мгновение, когда мы встречаем новое и прощаемся со старым. Пусть наша судьба сияет счастьем и радостью.
Еврейский Новый год: поздравления
***
Рош га-Шана наступает,
Веселится весь народ,
Вам я счастья пожелаю
На еврейский новый год!
Чтоб столы всегда ломились,
Изобилия полны,
Радость в доме поселилась
От тепла сердец родных.
Чтобы шумною толпою
Навещали гости вас,
А достаток и здоровье
Возрастали каждый час!
***
Пришел Рош га-Шана, пора праздновать! Желаю, чтобы в вашем доме был уют, радость и мир. Пусть каждый день нового года будет мирным, светлым, позитивным. Пусть Небеса хранят всю семью от бед, дарят счастье и гармонию, улыбки и тепло!
***
Шалом! Спешу поздравить с еврейским Новым Годом — Рош га-Шана! Желаю тебе, чтобы следующий год прошел успешно и весело и принес больше доходов, чем в гранате зерен! Пусть за столом в эти дни соберутся близкие сердцу люди — вся семья. Хочу пожелать только здоровья и добра, мира, счастья, любви и милосердия!
***
Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
***
Я вам в праздник Рош га-Шана
Пожелать хочу удачи,
Чтобы Новый год помог
В жизни все решить задачи.
Чтоб семья была здорова,
В доме чтоб царил уют,
Пусть в году вас этом новом
Только радости лишь ждут.
***
Поздравляю! Вот и Рош га-Шана пришел к нашей двери. С наступлением нового года! Пусть он будет сладким как самые сладкие вкусности, пусть пройдет без беды и доставит всем нам радость. С праздником! Пусть он пройдет мирно и счастливо. Будьте вписаны в Книгу Жизни!
