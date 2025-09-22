Привітання з Єврейським Новим роком 2025: ідеї побажань

Рош га-Шана або Єврейський Новий рік, — важлива подія для юдеїв, які в цей день відзначають день початку людської історії, день створення перших людей — Адама і Єви. Події, описані у Священному Писанні.
Читай, як правильно вітати євреїв зі святом та які традиційні побажання у віршах та прозі використовувати — в матеріалі.
У 2025 році свято припадає на 22-24 вересня. Зазвичай його святкують у вересні-жовтні. Фіксованої дати єврейського Нового року немає.
В Україні місцем паломництва юдеїв у Новий рік є могила рабина Нахмана в Умані.
Сьогодні, 22 вересня в Умані понад 10 тисяч брацлавських хасидів одночасно провели масову молитву Тікун а-Клалі за мир в Україні. Навіть під час оголошеної повітряної тривоги прочани не припинили молитися.
На Рош га-Шана заборонено працювати, а саме святкування триває цілих два дні. В цей час традиційно влаштовують пишне свято та вітають всіх з Новим роком.
Привітання з єврейським Новим роком
***
Вітаємо з Рош га-Шана! Нехай це свято принесе удачу і любов, щастя і добробут та успіх по життю. Нехай виповниться все те, про що молитесь, нехай ваші молитви будуть почуті. Нехай смачні будуть медові яблука і хала. Нехай життя супроводжується справедливістю, милосердям, та добротою.
***
Вітаю з великим святом. Бажаю приємних зустрічей з рідними й близькими людьми, веселого святкування, смачних страв. Бажаю, щоб кожен відпустив все погане та увійшов в новий рік тільки з добром в серці. Нехай у ваших домівках завжди буде любов, мир, і достаток.
***
Вітаємо! З настанням нового циклу, з настанням Рош га-Шана, нехай ми всі будемо вписані у Книгу життя! Сьогодні не просто ще одне свято, не просто ще одна дата, сьогодні та мить, коли ми зустрічаємо нове та прощаємося зі старим. Нехай наша доля сяє щастям і радістю.
Єврейський Новий рік: вітання
***
Вітаю з Рош га-Шана!
Нехай в житті буде пошана.
Буде воно солодше меду
І все хороше попереду.
І нехай цвіте в душі кохання.
Нехай надія у вас живе.
Молитви ваші хай почують,
Й добробут у ваш дім пливе.
Нехай у Книгу життя вас запишуть,
А лихо і біда залишать.
***
Прийшов Рош га-Шана, настав час святкувати! Бажаю, щоб у вашому домі був затишок, радість та мир. Нехай кожен день нового року буде мирним, світлим, позитивним. Нехай Небеса зберігають усю сім’ю від бід, дарують щастя та гармонію, усмішки та тепло!
***
Шалом! Поспішаю щиро привітати з єврейським Новим Роком — Рош га-Шана! Бажаю тобі, щоб наступний рік пройшов успішно і весело та приніс доходів більше, ніж в гранаті зерен! Нехай за столом у ці дні зберуться близькі серцю люди — вся родина. Хочу побажати тільки здоров’я і добра, миру, щастя, любові та милосердя!
***
У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,
Поспішаю привітати кожного із вас.
Щоб вам жилося без образ і негараздів!
Терпіння вам й здоров’ячка в запас.
***
Бажаю миру вашим сім’ям,
В душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!
***
Вітаю! Ось і Рош га-Шана прийшов до наших дверей. З настанням нового року! Нехай він буде солодким як найсолодші смаколики, хай мине без лиха і принесе всім нам радість. Зі святом! Нехай воно пройде мирно та щасливо. Будьте вписані в Книгу Життя!
Вікна вітають всіх, хто святкує Рош га-Шана!
Раніше ми розповідали, скільки паломників зустріне місто на Рош га-Шана у 2025 році.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!