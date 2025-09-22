Привітання з Єврейським Новим роком 2025: ідеї побажань

Рош га-Шана або Єврейський Новий рік, — важлива подія для юдеїв, які в цей день відзначають день початку людської історії, день створення перших людей — Адама і Єви. Події, описані у Священному Писанні.

Читай, як правильно вітати євреїв зі святом та які традиційні побажання у віршах та прозі використовувати — в матеріалі.

У 2025 році свято припадає на 22-24 вересня. Зазвичай його святкують у вересні-жовтні. Фіксованої дати єврейського Нового року немає.

В Україні місцем паломництва юдеїв у Новий рік є могила рабина Нахмана в Умані.

Сьогодні, 22 вересня в Умані понад 10 тисяч брацлавських хасидів одночасно провели масову молитву Тікун а-Клалі за мир в Україні. Навіть під час оголошеної повітряної тривоги прочани не припинили молитися.

На Рош га-Шана заборонено працювати, а саме святкування триває цілих два дні. В цей час традиційно влаштовують пишне свято та вітають всіх з Новим роком.

Привітання з єврейським Новим роком

***

Вітаємо з Рош га-Шана! Нехай це свято принесе удачу і любов, щастя і добробут та успіх по життю. Нехай виповниться все те, про що молитесь, нехай ваші молитви будуть почуті. Нехай смачні будуть медові яблука і хала. Нехай життя супроводжується справедливістю, милосердям, та добротою.

***

Вітаю з великим святом. Бажаю приємних зустрічей з рідними й близькими людьми, веселого святкування, смачних страв. Бажаю, щоб кожен відпустив все погане та увійшов в новий рік тільки з добром в серці. Нехай у ваших домівках завжди буде любов, мир, і достаток.

***

Вітаємо! З настанням нового циклу, з настанням Рош га-Шана, нехай ми всі будемо вписані у Книгу життя! Сьогодні не просто ще одне свято, не просто ще одна дата, сьогодні та мить, коли ми зустрічаємо нове та прощаємося зі старим. Нехай наша доля сяє щастям і радістю.

Єврейський Новий рік: вітання

***

Вітаю з Рош га-Шана!

Нехай в житті буде пошана.

Буде воно солодше меду

І все хороше попереду.

І нехай цвіте в душі кохання.

Нехай надія у вас живе.

Молитви ваші хай почують,

Й добробут у ваш дім пливе.

Нехай у Книгу життя вас запишуть,

А лихо і біда залишать.

***

Прийшов Рош га-Шана, настав час святкувати! Бажаю, щоб у вашому домі був затишок, радість та мир. Нехай кожен день нового року буде мирним, світлим, позитивним. Нехай Небеса зберігають усю сім’ю від бід, дарують щастя та гармонію, усмішки та тепло!

***

Шалом! Поспішаю щиро привітати з єврейським Новим Роком — Рош га-Шана! Бажаю тобі, щоб наступний рік пройшов успішно і весело та приніс доходів більше, ніж в гранаті зерен! Нехай за столом у ці дні зберуться близькі серцю люди — вся родина. Хочу побажати тільки здоров’я і добра, миру, щастя, любові та милосердя!

***

У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного із вас.

Щоб вам жилося без образ і негараздів!

Терпіння вам й здоров’ячка в запас.

***

Бажаю миру вашим сім’ям,

В душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!

***

Вітаю! Ось і Рош га-Шана прийшов до наших дверей. З настанням нового року! Нехай він буде солодким як найсолодші смаколики, хай мине без лиха і принесе всім нам радість. Зі святом! Нехай воно пройде мирно та щасливо. Будьте вписані в Книгу Життя!

Вікна вітають всіх, хто святкує Рош га-Шана!

