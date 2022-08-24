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Независимость — это не статус, а смысл жизни. Звезды СТБ поздравили украинцев с Днем Независимости

Елена Яковлева, редактор сайта 24 августа 2022, 15:30
Привітання українських зірок з Днем Незалежності України
Фото: Instagram

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