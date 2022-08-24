Независимость — это не статус, а смысл жизни. Звезды СТБ поздравили украинцев с Днем Независимости

Украинцы — вольная нация. Нашу свободу и независимость добыли в борьбе предки, а теперь и мы доказываем, что действительно казацкого рода.

Делают это не только бравые защитники, но и волонтеры, благотворители и деятели искусство, стойко защищающие культурный фронт.

Украинские звезды поздравили граждан с Днем Независимости и рассказали, что для них означает свобода.

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Независимость — целый клубок возможностей — Татьяна Высоцкая

Ведущая марафона Єдині новини. Головне, Вікна-новини, Таємниці ДНК Татьяна Высоцкая рассказала, что для нее независимость.

Независимость — это действительно целый клубок возможностей. Это и путь к росту, и самость, чувство свободы, чувство единства между собой.

Потому я все это и желаю нашей прекрасной стране. После того как мы победим, мы продолжим этот путь к зрелости и благополучию, — говорит Высоцкая.

Независимость — это счастливые люди — Надежда Матвеева

Ведущая проектов Щасливі за сім днів, Неймовірна правда про українців, Все буде добре Надежда Матвеева поздравила украинцев с Днем Независимости.

Независимость — для меня это возможность развиваться и развивать родную страну без оглядки на агрессивных соседей. Это вдохновение создавать новую украинскую культуру, которой интересуется и увлекается весь мир.

Это счастливые люди, которые идут своим путём и действуют решительно. Независимая Украина — это место, где я уверенно говорю: “Все будет хорошо”. Вместе победим!

С Днем Независимости, родные украинцы. Мы единые, мы сильные. Спасибо нашим защитникам, поддерживаем друг друга, приближаем нашу победу. Все будет Украина! — пожелала Матвеева.

Независимость — это здороваться с родителями живыми объятиями — Ольга Мартыновская

Судья проекта МастерШеф, шеф-повар Ольга Мартыновская поделилась, что хочет делать в независимой Украине.

Независимость — это как минимум здороваться со своими родителями настоящими живыми объятиями и поцелуями, а не только сердечками в мессенджере. Будь всегда независимой, моя Украина! Обязательно будешь!

Независимость — мирное небо над головой — Григорий Решетник

Ведущий проектов Холостяк и Неймовірна правда про зірок Григорий Решетник рассказал, с чем у него ассоциируется Украина.

Для меня независимость — это территориальная целостность нашей страны, мирное небо над головой, будущее наших детей. Украина стала трендом во всем мире, потому что наша страна самая прекрасная.

Свободные мнения, креатив, технологии — синонимы Украины. Свобода в сердце и душе — это и есть для меня независимость. Дорогие украинцы, от всего сердца поздравляю нас с Днем флага и Днем Независимости. Мы независимы были, есть и будем всегда.

Низкий поклон нашим героям и героиням из ВСУ. Мы верим в вас, гордимся и восхищаемся. Любите, творите, рожайте и верьте в Украину, — призвал ведущий.

Читать по теме Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир — поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости Смотри поздравление президента Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

Независимость — это свобода мыслей — Марина Боржемская

Ведущая проекта Щасливі за сім днів, фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, насколько важно украинцам сохранить свою независимость.

Каждой клеточкой своего тела я чувствую, что живу в независимой свободной стране. Независимость — это свобода мнений, свобода взглядов, самовыражения, право выбора в любой сфере и направлении.

Я не понимаю, как может быть иначе. Но я знаю, что может. Мы видим железный занавес над соседней страной и ежедневную пропаганду, которая промывает мозг и отбирает право выбора и право думать.

Наша независимость — наша особенность как страны и нации. У нас не просто статус. Это смысл жизни. В других условиях мы не сможем существовать, поэтому боремся за свою страну до конца. До победного конца, — сказала Боржемская.

Независимость — уверенность в завтрашнем дне — Наталья Денисенко

Звезда костюмированной драмы Кріпосна и других сериалов СТБ Наталья Денисенко пожелала украинцам снова почувствовать уверенность в процветающем будущем нашей страны.

Для меня независимость — это полная свобода в жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я и желаю всем украинцам как можно скорее почувствовать эту уверенность.

Уверенность в том, что небо будет мирным, уверенность в нашем процветающем прекрасном будущем. С Днем Независимости, украинцы! — поздравила наш народ актриса.

Каждый день украинцы продолжают борьбу за свободу своего государства и счастливую жизнь потомков. Читай, что за история праздника День Независимости Украины.

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