Незалежність — це не статус, а сенс життя. Зірки СТБ привітали українців з Днем Незалежності 

Українці — вільна нація. Нашу свободу та незалежність вибороли предки, а тепер і ми доводимо, що справді козацького роду.

Роблять це не тільки браві захисники, але й волонтери, благодійники та митці, які стійко боронять культурний фронт.

Українські зірки привітали громадян з Днем Незалежності та розповіли, що для них означає воля.

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Незалежність — цілий клубок можливостей — Тетяна Висоцька

Ведуча марафону Єдині новини. Головне, Вікна-новини, Таємниці ДНК Тетяна Висоцька розповіла, що для неї незалежність.

Незалежність — це насправді цілий клубок можливостей. Це і шлях для зростання, і самість, відчуття свободи, відчуття єдності між собою.

Тому я все це і бажаю нашій прекрасній країні. Після того, як ми переможемо, ми продовжимо цей шлях до зрілості й добробуту, — каже Висоцька.

Незалежність — це щасливі люди — Надія Матвєєва

Ведуча проектів Щасливі за сім днів, Неймовірна правда про українців, Все буде добре Надія Матвєєва привітала українців з Днем Незалежності.

Незалежність — для мене це можливість розвиватися і розвивати рідну країну без огляду на агресивних сусідів. Це натхнення створювати нову українську культуру, якою цікавиться і захоплюється увесь світ.

Це щасливі люди, які йдуть своїм шляхом і діють рішуче. Незалежна Україна — це місце, де я впевнено кажу: “Все буде добре”. Разом переможемо!

З Днем Незалежності, рідні українці. Ми єдині, ми сильні. Дякуємо нашим захисникам, підтримуймо одне одного, наближаймо нашу перемогу. Все буде Україна! — побажала Матвєєва.

Незалежність — це вітатися з батьками живими обіймами — Ольга Мартиновська

Суддя проекту МастерШеф, шеф-кухарка Ольга Мартиновська поділилась, що хоче робити в незалежній Україні.

Незалежність — це як мінімум вітатися зі своїми батьками справжніми живими обіймами й поцілунками, а не тільки серденьками в месенджері. Будь завжди незалежною, моя Україно! Обов’язково будеш!

Незалежність — мирне небо над головою — Григорій Решетник

Ведучий проектів Холостяк та Неймовірна правда про зірок Григорій Решетник розповів, з чим у нього асоціюється Україна.

Для мене незалежність — це територіальна цілісність нашої країни, мирне небо над головою, майбутнє наших дітей. Україна стала трендом у всьому світі, тому що наша країна — найпрекрасніша.

Вільні думки, креатив, технології — синоніми України. Воля в серці та душі — це і є для мене незалежність. Любі українці, з усього серця вітаю нас із Днем прапора та Днем Незалежності. Ми незалежні були, є і будемо завжди.

Низький уклін нашим героям і геройкам із ЗСУ. Ми віримо у вас, пишаємося і захоплюємося. Любіть, творіть, народжуйте і вірте в Україну, — закликав ведучий.

Читати на тему Український народ та його мужність надихнули весь світ — привітання Володимира Зеленського з Днем Незалежності Дивись привітання президента Володимира Зеленського з Днем Незалежності України.

Незалежність — це вільність думок — Марина Боржемська

Ведуча проекту Щасливі за сім днів, фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, наскільки важливо українцям зберегти свою незалежність.

Кожною клітинкою свого тіла я відчуваю, що живу в незалежній вільній країні. Незалежність — це вільність думок, вільність поглядів, самовираження, право вибору в будь-якій сфері та напрямку.

Я не розумію, як може бути інакше. Але я знаю, що може. Ми бачимо залізну завісу над сусідньою країною та щоденну пропаганду, яка промиває мозок та відбирає право вибору та право думати.

Наша незалежність — наша особливість як країни та нації. У нас не просто статус. Це сенс життя. В інших умовах ми не зможемо існувати, тому боремося за свою країну до кінця. До переможного кінця, — сказала Боржемська.

Незалежність — впевненість у завтрашньому дні — Наталка Денисенко

Зірка костюмованої драми Кріпосна та інших серіалів СТБ Наталка Денисенко побажала українцям знову відчути впевненість у квітучому майбутньому нашої країни.

Для мене незалежність — це повна свобода в житті та впевненість у завтрашньому дні. Тому я і бажаю всім українцям якомога скоріше відчути цю впевненість.

Впевненість у тому, що небо буде мирним, впевненість у нашому квітучому прекрасному майбутньому країни. З Днем Незалежності, українці! — привітала наш народ акторка.

Щодня українці продовжують боротьбу за свободу своєї держави та щасливе життя нащадків. Читай, якою є історія свята День Незалежності України.

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