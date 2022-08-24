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Незалежність — це не статус, а сенс життя. Зірки СТБ привітали українців з Днем Незалежності 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 15:30
Привітання українських зірок з Днем Незалежності України
Фото: Instagram

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