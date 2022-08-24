Незалежність — це не статус, а сенс життя. Зірки СТБ привітали українців з Днем Незалежності 

Українці — вільна нація. Нашу свободу та незалежність вибороли предки, а тепер і ми доводимо, що справді козацького роду.
Роблять це не тільки браві захисники, але й волонтери, благодійники та митці, які стійко боронять культурний фронт.
Українські зірки привітали громадян з Днем Незалежності та розповіли, що для них означає воля.
Ведуча марафону Єдині новини. Головне, Вікна-новини, Таємниці ДНК Тетяна Висоцька розповіла, що для неї незалежність.
Незалежність — це насправді цілий клубок можливостей. Це і шлях для зростання, і самість, відчуття свободи, відчуття єдності між собою.
Незалежність — це насправді цілий клубок можливостей. Це і шлях для зростання, і самість, відчуття свободи, відчуття єдності між собою.
Тому я все це і бажаю нашій прекрасній країні. Після того, як ми переможемо, ми продовжимо цей шлях до зрілості й добробуту, — каже Висоцька.
Фото:t.vysotska / Instagram
Ведуча проектів Щасливі за сім днів, Неймовірна правда про українців, Все буде добре Надія Матвєєва привітала українців з Днем Незалежності.
Незалежність — для мене це можливість розвиватися і розвивати рідну країну без огляду на агресивних сусідів. Це натхнення створювати нову українську культуру, якою цікавиться і захоплюється увесь світ.
Незалежність — для мене це можливість розвиватися і розвивати рідну країну без огляду на агресивних сусідів. Це натхнення створювати нову українську культуру, якою цікавиться і захоплюється увесь світ.
Це щасливі люди, які йдуть своїм шляхом і діють рішуче. Незалежна Україна — це місце, де я впевнено кажу: “Все буде добре”. Разом переможемо!
З Днем Незалежності, рідні українці. Ми єдині, ми сильні. Дякуємо нашим захисникам, підтримуймо одне одного, наближаймо нашу перемогу. Все буде Україна! — побажала Матвєєва.
Фото: nadezhda_matveeva_nadya / Instagram
Суддя проекту МастерШеф, шеф-кухарка Ольга Мартиновська поділилась, що хоче робити в незалежній Україні.
Незалежність — це як мінімум вітатися зі своїми батьками справжніми живими обіймами й поцілунками, а не тільки серденьками в месенджері. Будь завжди незалежною, моя Україно! Обов’язково будеш!
Незалежність — це як мінімум вітатися зі своїми батьками справжніми живими обіймами й поцілунками, а не тільки серденьками в месенджері. Будь завжди незалежною, моя Україно! Обов’язково будеш!
Фото: olga_martynovska / Instagram
Ведучий проектів Холостяк та Неймовірна правда про зірок Григорій Решетник розповів, з чим у нього асоціюється Україна.
Для мене незалежність — це територіальна цілісність нашої країни, мирне небо над головою, майбутнє наших дітей. Україна стала трендом у всьому світі, тому що наша країна — найпрекрасніша.
Для мене незалежність — це територіальна цілісність нашої країни, мирне небо над головою, майбутнє наших дітей. Україна стала трендом у всьому світі, тому що наша країна — найпрекрасніша.
Вільні думки, креатив, технології — синоніми України. Воля в серці та душі — це і є для мене незалежність. Любі українці, з усього серця вітаю нас із Днем прапора та Днем Незалежності. Ми незалежні були, є і будемо завжди.
Низький уклін нашим героям і геройкам із ЗСУ. Ми віримо у вас, пишаємося і захоплюємося. Любіть, творіть, народжуйте і вірте в Україну, — закликав ведучий.
Фото: grisha_reshetnik / Instagram
Ведуча проекту Щасливі за сім днів, фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, наскільки важливо українцям зберегти свою незалежність.
Кожною клітинкою свого тіла я відчуваю, що живу в незалежній вільній країні. Незалежність — це вільність думок, вільність поглядів, самовираження, право вибору в будь-якій сфері та напрямку.
Кожною клітинкою свого тіла я відчуваю, що живу в незалежній вільній країні. Незалежність — це вільність думок, вільність поглядів, самовираження, право вибору в будь-якій сфері та напрямку.
Я не розумію, як може бути інакше. Але я знаю, що може. Ми бачимо залізну завісу над сусідньою країною та щоденну пропаганду, яка промиває мозок та відбирає право вибору та право думати.
Наша незалежність — наша особливість як країни та нації. У нас не просто статус. Це сенс життя. В інших умовах ми не зможемо існувати, тому боремося за свою країну до кінця. До переможного кінця, — сказала Боржемська.
Зірка костюмованої драми Кріпосна та інших серіалів СТБ Наталка Денисенко побажала українцям знову відчути впевненість у квітучому майбутньому нашої країни.
Для мене незалежність — це повна свобода в житті та впевненість у завтрашньому дні. Тому я і бажаю всім українцям якомога скоріше відчути цю впевненість.
Для мене незалежність — це повна свобода в житті та впевненість у завтрашньому дні. Тому я і бажаю всім українцям якомога скоріше відчути цю впевненість.
Впевненість у тому, що небо буде мирним, впевненість у нашому квітучому прекрасному майбутньому країни. З Днем Незалежності, українці! — привітала наш народ акторка.
Фото: natalka_denisenko / Instagram
Щодня українці продовжують боротьбу за свободу своєї держави та щасливе життя нащадків. Читай, якою є історія свята День Незалежності України.
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