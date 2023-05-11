Представитель Дании на Евровидении 2023: кто такой Reiley и о чем песня Breaking My Heart

На Евровидении 2023 Данию представляет певец Reiley. Его настоящее имя — Рани Петерсен. Артист исполнит песню Breaking My Heart во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о певце Reiley и о чем его песня Breaking My Heart — читай в нашем материале.
Reiley — 25-летний артист и блогер. Он обрел популярность благодаря тому, что исполнял каверы песен и публиковал их в TikTok, где у него 10 млн подписчиков.
Несколько лет назад конкурсант выпустил сингл Let It Ring, который содержит кусочек стандартной мелодии iPhone. Песня стала очень успешной, поэтому артист быстро завоевал популярность в южнокорейских чартах, а после выхода нескольких хитовых синглов подался на Евровидение.
І куплет
Помнишь,Ты сказала, что было бы легче, если бы я умерПотому что всякий разКогда ты затеваешь выяснение отношений, я ухожу в себя
Розовое небо, красное виноЯ называл тебя мой сентябрьИ я обнаженный рядом с тобой
ПоройМы не можем пойти друг другу навстречуЯ запуталсяВсе еще думаю о сентябре
Припев
Если бы мы смогли вернуться к началу
Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись
Я не боюсь любить тебя
Но боюсь разбить свое сердце
ІІ куплет
Теперь я вспомнилЯ рассказывал тебе о своих глубочайших страхахА во время ссорыТы пользовалась этим, чтобы доводить до слез
Розовое небоКак тогда, когда у нас все было хорошоВ сентябреТеперь я плачу рядом с тобой
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