Представитель Дании на Евровидении 2023: кто такой Reiley и о чем песня Breaking My Heart

На Евровидении 2023 Данию представляет певец Reiley. Его настоящее имя — Рани Петерсен. Артист исполнит песню Breaking My Heart во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о певце Reiley и о чем его песня Breaking My Heart — читай в нашем материале.

Кто такой Reiley

Reiley — 25-летний артист и блогер. Он обрел популярность благодаря тому, что исполнял каверы песен и публиковал их в TikTok, где у него 10 млн подписчиков.

Несколько лет назад конкурсант выпустил сингл Let It Ring, который содержит кусочек стандартной мелодии iPhone. Песня стала очень успешной, поэтому артист быстро завоевал популярность в южнокорейских чартах, а после выхода нескольких хитовых синглов подался на Евровидение.

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Breaking My Heart: перевод песни

І куплет

Помнишь,

Ты сказала, что было бы легче, если бы я умер

Потому что всякий раз

Когда ты затеваешь выяснение отношений, я ухожу в себя

Розовое небо, красное вино

Я называл тебя мой сентябрь

И я обнаженный рядом с тобой

​Порой

Мы не можем пойти друг другу навстречу

Я запутался

Все еще думаю о сентябре

Припев

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

ІІ куплет

Теперь я вспомнил

Я рассказывал тебе о своих глубочайших страхах

А во время ссоры

Ты пользовалась этим, чтобы доводить до слез

Розовое небо

Как тогда, когда у нас все было хорошо

В сентябре

Теперь я плачу рядом с тобой

Reiley — Breaking My Heart: выступление на Евровидении

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