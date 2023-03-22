Представительница Швеции на Евровидении 2023: кто такая Loreen и о чем песня Tattoo

Несмотря на войну, украинцы научились жить и радоваться мелочам. Доказательством нашей твердости и веры в победу на физическом фронте стало первое место на песенном конкурсе Евровидения 2022.

Победа украинской группы Kalush Orchestra дала возможность провести Евровидение хоть и не в Украине, однако с дружественной Великобританией, в Ливерпуле. В этом году Украину представляет группа TVORCHI, и мы снова входим в список лидеров, которым прогнозируют победу.

Самое большое внимание букмекеров и зрителей заслужила Швеция и ее представительница на Евровидении 2023 Loreen с композицией Tattoo.

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Кто такая Loreen

Шведская певица Loreen (Лорин) уже не в первый раз будет представлять страну на Евровидении: в 2012 году она победила в песенном конкурсе с песней Euphoria.

Интересно, что именно та победная композиция до сих пор является одним из самых известных хитов Евровидения.

На нацотборе Melodifestivalen 2023 Loreen поразила жюри экстравагантным номером, костюмом и танцами. Ее песня Tattoo покорила и букмекеров: Швеции в этом году прогнозируют победу.

Tattoo: перевод песни

Песня Tattoo повествует о любви двух людей и испытаниях, которые им нужно перейти.

І куплет

Я не хочу уходить от тебя,

Но, детка, мы оба понимаем,

Что наше время вышло,

Пора попрощаться

До тех пор, пока не встретимся снова.

Ведь это не конец,

Наступит день,

Когда мы найдем наш путь.

Скрипки играют, и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Припев

Нет, мне плевать на всех,

Потому что всё, чего я хочу — это быть любимой,

И меня волнуешь только ты.

Ты навечно со мной как тату1.

Нет, мне плевать на боль,

Я пройду сквозь огонь и воду,

Просто, чтобы быть с тобой,

Ты навечно со мной как тату.

ІІ куплет

Я отращиваю волосы,

Я воспринимаю всё спокойно,

Моё сердце в твоих руках,

Не потеряй его, мой друг,

Это всё, что у меня есть.

Скрипки играют, и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Зрители также заинтересовались и другой исполнительницей, которая в этом году представит на Евровидении Испанию: читай о Blanca Paloma и ее композиции Еаеа.

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