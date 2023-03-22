Шоу-биз

Представительница Швеции на Евровидении 2023: кто такая Loreen и о чем песня Tattoo

Виктория Мельник, редактор сайта 22 марта 2023, 22:00
Loreen
Фото: Instagram

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