Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo

Попри війну українці навчилися жити та радіти дрібницям. Доказом нашої непохитності та віри в перемогу на фізичному фронті стало перше місце на тогорічному пісенному конкурсі Євробачення.

Перемога українського гурту Kalush Orchestra дала можливість нам провести Євробачення хоч і не в Україні, проте з дружньою Великою Британією, в Ліверпулі. Цьогоріч Україну представляє гурт TVORCHI, і ми знову входимо в список лідерів, яким прогнозують перемогу.

Та найбільшу увагу букмекерів та глядачів заслужила Швеція та її представниця на Євробаченні Loreen з композицією Tattoo.

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Хто така Loreen

Шведська співачка Loreen (Лорін) вже не вперше представлятиме країну на Євробаченні: у 2012 році вона перемогла у пісенному конкурсі з піснею Euphoria.

Цікаво, та саме та переможна композиція й досі є одним із найвідоміших хітів Євробачення.

На цьогорічному нацвідборі Melodifestivalen 2023 Loreen вразила журі екстравагантним номером, костюмом й танцями. Її пісня Tattoo підкорила й букмекерів: Швеції цього року прогнозують перемогу.

Tattoo: переклад пісні

Пісня Tattoo оповідає про кохання двох людей та випробування, які їм потрібно перейти.

І куплет

Я не хочу йти. Та, милий, ми обоє знаємо. Зараз не наш час Треба прощатися, Поки не зустрінемося знову, Бо це ще не кінець. Настане день Коли ми знайдемо свій шлях Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть. Коли зірки зійдуться, я буду поруч. Приспів

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу — це бути коханою

І все, що мені потрібно — це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

ІІ куплет

Я розпускаю волосся

Я заспокоююсь

Моє серце у твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

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