Шоу-біз

Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Березня 2023, 22:00
Loreen
Фото: Instagram

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