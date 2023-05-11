Представник Данії на Євробаченні 2023: хто такий Reiley та про що пісня Breaking My Heart

На Євробаченні 2023 Данію представляє співак Reiley. Його справжнє ім’я — Рані Петерсен. Артист виконає пісню Breaking My Heart у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про співака Reiley та про що його пісня Breaking My Heart — читай у нашому матеріалі.

Хто такий Reiley

Reiley — 25-річний артист і блогер. Він набув популярності завдяки тому, що виконував кавери пісень і публікував їх у TikTok, де має 10 млн підписників.

Кілька років тому конкурсант випустив сингл Let It Ring, який містить шматочок стандартної мелодії iPhone. Пісня стала дуже успішною, тому артист швидко завоював популярність у південнокорейських чартах, а після виходу кількох хітових синглів подався на Євробачення.

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Breaking My Heart: переклад пісні

І куплет

Пам’ятаєш,

Ти сказала, що було б легше, якби я помер

Тому що щоразу,

Коли ти починаєш з’ясовувати стосунки, я йду в себе

Рожеве небо, червоне вино

Я називав тебе мій вересень

І я оголений поряд з тобою

А часом

Ми не можемо піти один одному назустріч

Я заплутався

Все ще думаю про вересень

Приспів

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно не змогли б зійтися

Я не боюся кохати тебе

Але боюся розбити своє серце

ІІ куплет

Тепер я згадав

Я розповідав тобі про свої найглибші страхи

А під час сварки

Ти користувалася цим, щоб доводити до сліз

Рожеве небо

Як тоді, коли в нас все було добре

У вересні

Тепер я плачу поряд з тобою

Reiley — Breaking My Heart: виступ на Євробаченні

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