Представник Данії на Євробаченні 2023: хто такий Reiley та про що пісня Breaking My Heart

На Євробаченні 2023 Данію представляє співак Reiley. Його справжнє ім’я — Рані Петерсен. Артист виконає пісню Breaking My Heart у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про співака Reiley та про що його пісня Breaking My Heart — читай у нашому матеріалі.
Reiley — 25-річний артист і блогер. Він набув популярності завдяки тому, що виконував кавери пісень і публікував їх у TikTok, де має 10 млн підписників.
Кілька років тому конкурсант випустив сингл Let It Ring, який містить шматочок стандартної мелодії iPhone. Пісня стала дуже успішною, тому артист швидко завоював популярність у південнокорейських чартах, а після виходу кількох хітових синглів подався на Євробачення.
І куплет
Пам’ятаєш,
Ти сказала, що було б легше, якби я помер
Тому що щоразу,
Коли ти починаєш з’ясовувати стосунки, я йду в себе
Рожеве небо, червоне вино
Я називав тебе мій вересень
І я оголений поряд з тобою
А часом
Ми не можемо піти один одному назустріч
Я заплутався
Все ще думаю про вересень
Приспів
Якби ми змогли повернутися до початку
Готовий посперечатися, все одно не змогли б зійтися
Я не боюся кохати тебе
Але боюся розбити своє серце
ІІ куплет
Тепер я згадав
Я розповідав тобі про свої найглибші страхи
А під час сварки
Ти користувалася цим, щоб доводити до сліз
Рожеве небо
Як тоді, коли в нас все було добре
У вересні
Тепер я плачу поряд з тобою
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