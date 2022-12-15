Слякоть и снег с дождем: прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины

Точного прогноза на зимние праздники пока нет. Его можно поискать в сети за несколько дней до Нового года. Но то, что известно сейчас — что в большинстве городов страны красивых снежных сугробов и мороза ждать не стоит.

Прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины найдешь в материале

Прогноз погоды на Новый год в Киеве и области

В новогодние выходные в столице будет мокрый снег. Погода будет не сильно холодной: днем от 0 до +2 °С, а ночью -1.

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1 января в Киеве и области могут быть осадки и нулевая температура.

Поэтому стоит тепло одеться, если ты хочешь прогуляться в первый день 2023 года.

Прогноз погоды на Новый год в Харькове

Погода порадует харьковчан осадками и теплом. Днем будет +2 °С, а на ночь синоптики прогнозируют снег з дождем и минусовой температурой.

Утром снова станет тепло. Термометр может показывать до +3 °С.

Погода на Новый год 2023 в Одессе

Одесситы тоже смогут порадоваться теплу. В городе и области прогнозируют температуру аж до +10 °С и дождь. В ночь с 31 декабря на 1 января похолодает.

Столбик термометра опустится до нуля. Но на утро должно быть теплее и солнечнее (до +6).

Погода на Новый год 2023: Львов

Погода в одном из главных туристических городов на Новый год почти никогда не меняется. Уже в субботу, 31 декабря, Львов ожидает снег с дождем и +2.

Ночью будет холоднее — столбики термометра опустятся до нуля. Утром будет до +3 °С.

Погода на Новый год 2023: Закарпатье

На Закарпатье (Ужгород) будут осадки. Ожидается дождь с снегом. В субботу температура будет до +3, в ночь до нуля градусов, а на следующий день — до +3.

Погода на Новый год 2023 в Ровно

Для жителей города Ровно погода приготовила подарок — снег на 1 января!

31 числа осадков не прогнозируют, температура будет колебаться от -2 до +1 все выходные.

Это отличный повод для того, чтобы собрать всех членов семьи и отправится на прогулку или покататься на санках.

Погода на Новый год в Луцке

В субботу, 31 декабря, в городе и области синоптики не прогнозируют осадков. Столбики термометра в этот день будут от -2 до +1. А вот в новогоднее утро будет снег и солнце с температурой от -1 до +2.

Ивано-Франковск

Жители Ивано-Франковска смогут насладиться прекрасной погодой накануне 2023 года. В субботу не будет дождя, снега, ветра и мороза (от -3 до +2). А в воскресенье — -1, +3 и тоже без осадков.

Прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины: Тернополь

В Тернополе перед новогодней ночью будет солнечно. Температура в городе будет подниматься от -3 до +1. Осадков в воскресенье тоже не ожидается (от -2 до +2).

Прогноз погоды на Новый год: Черновцы

Всю неделю перед праздниками в Черновцах будет переменная погода: от дождя до снега. А вот в субботу и воскресенье должно быть солнечно, без осадков. Столбики термометра будут подниматься в эти дни от -3 до +3.

Прогноз погоды на Новый год 2023: Хмельницкий

В Хмельницкой области на новогодние выходные осадков тоже быть не должно. При этом синоптики предсказывают солнечную погоду. В субботу она будет от -4 до +1, а в воскресенье — от -3 до +1.

Погода на Новый год в Житомире

Солнечную погоду жителям Житомира ожидать не стоит. В субботу, 31 декабря, будет довольно мрачно. Из -3 может потеплеть до 0.

В воскресенье чуда тоже не случится: от -3 до +2, еще и дождь. Но это — еще не точные данные.

До Нового года все может круто измениться!

Погода на Новый год: Винница

В Виннице два дня подряд будет солнечно и тепло. Как прогнозируют синоптики, в субботу будет температура от -4 до 0 °С, а в воскресенье — от -3 до -2 и снег.

Но радоваться снежинкам и морозу придется не долго: на замену красивым пейзажам придет слякоть, так как с понедельника всю неделю ожидаются дожди и плюсовая температура.

Прогноз погоды на Новый год 2023: Чернигов

Жители Чернигова 31 декабря, собираясь за продуктами к новогоднему столу, должны теплее одеться.

В этот день ожидается погода от -3 до -1 с сильным снегом.

Уже на утро потеплеет: от -2 до +1. Также в воскресенье стоит ждать дожди.

Прогноз погоды на Новый год: Черкассы

В Черкассах снега на Новый год может и не быть. Температура в субботу будет от -4 до +1 без осадков. На утро, 1 января, пойдет дождь. Также потеплеет от -1 до +2.

Прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины: Суммы

Жителей Сумской области в субботу, 31 декабря, ждет снег и температура от -4 до -1.

На утро Нового года стоит ждать точно такую же погоду.

В первую неделю Нового года снег будет идти практически каждый день, кроме вторника, 3 января. Синоптики прогнозируют на вторник сильный дождь.

Прогноз погоды на Новый год 2023: Полтава

В Полтаве 31 декабря будет без осадков. Температура будет держаться на уровне от -5 до 0. В воскресенье Новый год подарит горожанам снег и отличную погоду! От -3 до 0 °С.

Прогноз погоды на Новый год: Кропивницкий

В городе Кропивницкий и Кировоградской области 31 декабря будет очень солнечно.

Температура поднимется от -4 до +1. А на утро 1 января пойдет дождь.

Его будет сопровождать температура от 0 до +2 °С.

Прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины: Николаев

31 декабря в Николаеве могут быть небольшие осадки в виде дождя. Температура в этот день будет от -1 до +5. На утро опять будет идти дождь, но значительно потеплеет — от +4 до +6.

Прогноз погоды на Новый год: Днепр

В воскресенье в Днепре не будет осадков. Столбики термометра поднимутся от -4 до +2. На новогоднее утро будет снег с морозом. Синоптики прогнозируют, что похолодает (от -2 до +1).

Прогноз погоды на Новый год 2023: Херсон

В Херсоне на Новый год будет небольшой дождик. В субботу температура от +1 поднимется до +6. В воскресенье прогнозируют температуру воздуха от +4 до +6 °С.

Прогноз погоды на Новый год по всем областям Украины: Запорожье

В Запорожской области и городе на новогодние праздники осадки пока не ожидаются. 31 декабря температура будет от -3 до +3. А вот в воскресенье должно немного потеплеть — от -1 до +4.

Погода на временно оккупированных территориях Украины

В Донецке ожидается снег на новогодние праздники. В субботу от -3 до 0, а в воскресенье — от -4 до -1.

Погода в Луганске будет тоже снежной. Все выходные температура термометра будет подниматься от -4 до -1.

В АР Крым на праздники стоит ожидать дожди и температуру воздуха от +2 до +5 °С.

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