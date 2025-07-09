Погода в Каменце-Подольском на июль 2025: жара, грозы и дыхание прохлады

Пока большая часть Украины грезит дождем, Каменец-Подольский наслаждается данной ему природой гармоничной влажностью.

Климат здесь — не Болгария, но и не Сахара, это место идеально для людей, которым не по душе душная жара юга и пропитывающая до костей влажность.

Каким будет июль 2025 в Каменце-Подольском, рассказываем в материале.

Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 7-13 число

Эта неделя в Каменце будет умеренно теплой, на зависть другим городам, страдающим от жары. Днем +25…+28°C, в четверг и пятницу падение температуры до +19-21°C.

По ночам — приятное охлаждение: +13…+16°C. Пройдут два-три коротких дождя с грозами.

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Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 14-20

Тепло немного прибавит обороты: температура днем ​​держится на уровне +28…+30°C, по ночам – +16…+17°C. Будет дождь всю рабочую неделю, но облака в большинстве своем не будут задерживаться надолго.

Воздух станет более насыщенным влагой, но не изнурительным — почувствуешь дух лета и дыхания природы.

Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 21-27

Температура проседает, но почти незаметно — днем ​​27-29°C, ночью снижается до +17-18°C. Но небо все время будет облачным, дождь почти каждый день, во вторник и среду прогнозируются грозы.

Правда, солнце будет быстро лишать небесные фронты сил, так что хватит времени и на легкий загар.

Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 28-31 число

Заключительные дни месяца удерживают тепловой баланс: днем ​​+27-28°C, ночью — +18-19°C. Во вторник и среду возможны обильные продолжительные дожди, которые существенно повысят влажность воздуха.

Итак, июль в Каменце-Подольском обещает баланс солнца и влаги. По ночам природа подарит охлаждение, которое комфортно для сна и прогулок.

Дожди с грозами — не застойные, но регулярные, они освежают и придают ритм месяцу.

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