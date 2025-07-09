Погода в Каменце-Подольском на июль 2025: жара, грозы и дыхание прохлады

Фото Pexels Пока большая часть Украины грезит дождем, Каменец-Подольский наслаждается данной ему природой гармоничной влажностью. Климат здесь — не Болгария, но и не Сахара, это место идеально для людей, которым не по душе душная жара юга и пропитывающая до костей влажность. Каким будет июль 2025 в Каменце-Подольском, рассказываем в материале. Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 7-13 число Эта неделя в Каменце будет умеренно теплой, на зависть другим городам, страдающим от жары. Днем +25…+28°C, в четверг и пятницу падение температуры до +19-21°C. По ночам — приятное охлаждение: +13…+16°C. Пройдут два-три коротких дождя с грозами. Читать по теме Погода в Солотвино на июль 2025: особенности горного климата Рассказываем как меняется погода в горной местности. Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 14-20 Тепло немного прибавит обороты: температура днем держится на уровне +28…+30°C, по ночам – +16…+17°C. Будет дождь всю рабочую неделю, но облака в большинстве своем не будут задерживаться надолго.Воздух станет более насыщенным влагой, но не изнурительным — почувствуешь дух лета и дыхания природы. Мeteofor Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 21-27 Температура проседает, но почти незаметно — днем 27-29°C, ночью снижается до +17-18°C. Но небо все время будет облачным, дождь почти каждый день, во вторник и среду прогнозируются грозы. Правда, солнце будет быстро лишать небесные фронты сил, так что хватит времени и на легкий загар. Прогноз погоды на июль в Каменце-Подольском: 28-31 число Заключительные дни месяца удерживают тепловой баланс: днем +27-28°C, ночью — +18-19°C. Во вторник и среду возможны обильные продолжительные дожди, которые существенно повысят влажность воздуха. Итак, июль в Каменце-Подольском обещает баланс солнца и влаги. По ночам природа подарит охлаждение, которое комфортно для сна и прогулок. Дожди с грозами — не застойные, но регулярные, они освежают и придают ритм месяцу. Узнай также, каким будет бархатный сезон в Украине: погода для всех регионов на август. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter