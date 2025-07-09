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Погода в Каменце-Подольском на июль 2025: жара, грозы и дыхание прохлады

Ольга Петухова, редактор сайта 09 июля 2025, 13:15
погода в каменец-подольском на месяц июль
Фото Pexels

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