Погода в Кам’янці-Подільському на липень 2025: спека, грози і подих прохолоди

Поки більша частина України марить дощиком, Кам’янець-Подільский насолоджується даною йому природою гармонійною вологістю.

Клімат тут — не Болгарія, але й не Сахара, це місце ідеальне для людей, яким не до душі задушлива спека півдня та вогкість, що просочує до кісток.

Яким буде липень 2025 року у Кам’янці-Подільскому, розказуємо у матеріалі.

Прогноз погоди на липень у Кам’янці-Подільському: 7-13 число

Цей тиждень у Кам’янці буде помірно теплим, на заздрість іншим містам, які потерпають від спеки. Вдень +25…+28 °C, у четвер та п’ятницю падіння температури до +19-21 °C.

Ночами — приємне охолодження: +13…+16 °C. Пройдуть два-три короткі дощі з грозами.

Прогноз погоди на липень у Кам’янці-Подільському: 14-20 число

Тепло трохи додасть обертів: температура вдень тримається на рівні +28…+30 °C, ночами +16…+17 °C. Дощитиме увесь робочий тиждень, але хмари здебільшого не затримуватимуться надовго.

Повітря стане більш насиченим вологою, але не виснажливим — відчуваєш дух літа і дихання природи.

Прогноз погоди на липень у Кам’янці-Подільському: 21-27 число

Температура просідає, але майже непомітно — вдень 27-29 °C, вночі знижується до +17-18 °C. Але небо весь час захмарюється, дощитиме майже щодня, у вівторок та середу прогнозуються грози.

Щоправда, сонце швидко позбавлятиме небесні фронти сил, тож вистачить часу і на легку засмагу.

Прогноз погоди на липень у Кам’янці-Подільському: 28-31 число

Заключні дні місяця тримають тепловий баланс: днем +27-28 °C, вночі +18-19°C. У вівторок та середу можливі рясні тривалі дощі, які суттєво підвищать вологість повітря.

Тож липень у Кам’янці-Подільскому обіцяє баланс сонця і вологи. Ночами природа подарує охолодження, яке комфортно для сну й прогулянок.

Дощі з грозами — не застійні, але регулярні, вони освіжають і додають ритму місяцю.

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