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Погода в Кам’янці-Подільському на липень 2025: спека, грози і подих прохолоди

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Липня 2025, 13:15
погода в кам'янці-подільскому на місяць липень
Фото Pexels

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