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Погода в Днепре на июль 2025: лето под куполом жары

Ольга Петухова, редактор сайта 09 июля 2025, 13:30
погода в днепре июль
Фото Pexels

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