Погода в Днепре на июль 2025: лето под куполом жары

Волны жары катятся по Восточной Европе, вызывая экстремально высокие температуры, и, судя по долгосрочному прогнозу, июль обещает быть, как раскаленная сковородка.

Днепр также находится в зоне высокого давления, и сухой воздух степей задержится здесь надолго. Правда, будут дождевые передышки. Подробно о погоде в Днепре на июль месяц — в материале.

Погода в Днепре на месяц июль: неделя 7-13 число

Всю неделю жара, вероятны даже несколько сверхжарких дней с температурой +35-36°C. Ночи не принесут прохлады — +21-22°C, иногда даже +24°C.

В субботу, 12 июля, может пройти сильный дождь, но его капли вряд ли заставят растаять лишние градусы.

Погода в Днепре на месяц июль: неделя 14-20 число

Днем стабильно +30…+33°C, но со вторника по четверг ожидаются интенсивные кратковременные дожди, так что несколько дней могут быть немного мягче — до +29°C.

Ночью +21°C, утра — как парное молоко.

Погода в Днепре на месяц июль: неделя 21-27 число

Прогноз не сулит значительного снижения температур, однако обнадеживающе рисует дождевые облака. Осадки ожидаются почти каждый день, средней интенсивности, за исключением понедельника и воскресенья.

Июльское тепло будет сохраняться на уровне +29-31°C днем, ночью около +20-21°C.

Погода в Днепре на месяц июль: 28-31 число

Завершится месяц все в той же жаркой погодой, к которой днепряне уже должны привыкнуть: днем ​​+31°C, ночью на 10 градусов меньше. Два последних июльских дня обещают кратковременные дожди.

Синоптики описывают жару июня-июля 2025-го, как особый атмосферный купол, надолго зависший над континентом.

Это зона высокого давления, которая выжигает воздух и почти полностью иссушает почву от влаги — все из-за сильного солнечного излучения.

Купол сформировался из воздушных масс Атлантики и Средиземноморья и в настоящее время охватывает всю Западную, Центральную и Восточную Европу.

Узнай также, какой будет погода в июле в Буковеле, и дают ли горы спасение от жары.

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