+42 и это только начало: как жара может превратить Украину в пустыню

Украину накрыла волна аномальной жары, которая является не просто временным погодным явлением, а тревожным симптомом глобальных климатических изменений. Специалисты предупреждают, что если не принять срочных мер, такие тепловые волны станут новой нормой, угрожая не только урожаям и здоровью людей, но и самому существованию целых регионов, которым прогнозируют затопление и опустынивание.

Какая погода будет 9 июля

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в среду, 9 июля, на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины будет пекло +33…+39 градусов. На севере также будет жарко — до +30…+34 градусов.

В то же время в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, температура воздуха будет значительно комфортнее и составит +21…+28 градусов. В этих регионах из-за деятельности циклона и атмосферного фронта прогнозируются дожди и грозы, которые могут переходить в сильные ливни, со шквалами и градом.

Госпожа Диденко также отмечает, что в целом жара начнет ослабевать уже 11-12 июля, однако это не касается востока Украины. Там высокие температуры, +35…+39, местами до +40 градусов, сохранятся.

Контрасты недели: от +40 на востоке до дождей на западе

Мощный тепловой фронт удерживает под своим влиянием почти всю Украину, разгоняя температуру до экстремальных отметок.

Контраст погоды должен принести циклон, приближающийся к западным границам и несущий ливни и похолодание.

В целом в воскресенье погодные условия в стране стали ярким примером климатических контрастов.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха дала развернутый комментарий относительно контрастной погоды в Украине.

Она говорит, что в течение недели самая высокая температура ожидается в юго-восточных и частично центральных областях, где столбики термометров покажут +35…+39°C. В конце недели, особенно в Луганской области, температура может вплотную приблизиться к рекордной отметке в +40°C.



В это же время западные области, а также Житомирская и Винницкая, будут находиться под влиянием циклона. Это принесет кратковременные дожди, а во время гроз возможны шквалы, порывы ветра и местами град. Начиная с 10 июля, дневная температура здесь существенно снизится и составит комфортные +16…+23°C.

В северных областях температурный фон будет средним между западом и востоком — от +29 до +34°C. Здесь также возможны кратковременные дожди, но с меньшей интенсивностью, чем в западном регионе.

Синоптик отметила, что хотя 7 июля в некоторых южных областях и были зафиксированы рекорды для этой даты, абсолютный максимум для Украины за всю историю наблюдений (+42°C) в ближайшие дни не ожидается.

— В конце недели в Луганской области температура может приблизиться к 40 градусам, — отмечает в своем прогнозе Наталья Птуха.

Пшеница запекается: как люди и урожай переживают жару

И эти цифры уже имеют разрушительные последствия. На вопрос журналистки Ранку у великому місті о том, как украинцы переносят жару, люди признаются, что им крайне тяжело. Многие жалуются на постоянные головные боли, усталость, апатию и риск получить солнечный удар.

Особенно тяжело приходится аграриям.

Тяжело не от жары, а от того, что все погорело и высохло. Жатва началась раньше, но пшеница не созревает, она просто запекается в колоске, — рассказала женщина.

Цена жары: здоровье, миллиарды долларов и безопасность

Как объясняет специалист по вопросам климата Марина Цымбалюк, температурные рекорды в Украине фиксируются практически ежемесячно.

Она напоминает, как в феврале во Львове было +17,8°C, а в июле прошлых лет температурные рекорды зафиксировали сразу в 11 областях, с абсолютным максимумом в +41°C в Николаеве.

Эти климатические изменения запускают целый каскад угроз.

Для здоровья это означает более частые тепловые удары, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, что ведет к инфарктам, и страдания людей с аутоиммунными заболеваниями.

Более того, из-за жары на юге Украины появляются новые виды опасных насекомых и грызунов, которые переносят нетипичные для нашего региона инфекции, а в некоторых районах уже возникают проблемы с доступом к питьевой воде.

Для экономики последствия не менее разрушительны. По данным Международной финансовой корпорации, только за последние 20 лет украинские аграрии потеряли около $2 миллиардов из-за изменений климата.

Глобальные же экономические потери от климатических изменений с 2000 по 2019 год оцениваются учеными в $0,8 триллиона — это примерно $16 миллионов в час. Отдельную огромную угрозу жара представляет для стабильной работы атомных и гидроэлектростанций.

Наступающее будущее: затопленные города и угроза опустынивания

Главной причиной этого, по словам эксперта, является сжигание ископаемого топлива — угля, нефти и газа. Это создает такое количество парниковых газов, что они образуют вокруг планеты тепловую ловушку, вызывая парниковый эффект.

Если человечество не изменит свой курс, последствия будут катастрофическими.

В таком случае нам придется не жить, а выживать, — предупреждает Марина Цымбалюк.

Повышение температуры станет неконтролируемым, ледники полностью растают. И это не прогноз на 200 лет. Свежее исследование показало, что масштабное затопление прибрежных территорий, особенно в Одесской и Херсонской областях, может произойти уже в 2040 году.

Без срочных инвестиций в оросительные системы, изменения агротехнологий и глобальной борьбы с изменениями климата, плодородные украинские земли рискуют превратиться в полупустыни.

Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе унесла жизнилюдей.

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