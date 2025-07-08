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+42 и это только начало: как жара может превратить Украину в пустыню

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2025, 20:00
+42 и это только начало: как жара может превратить Украину в пустыню
Фото Pexels

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