+42 і це лише початок: як спека може перетворити Україну на пустелю

Україну накрила хвиля аномальної спеки, яка є не просто тимчасовим погодним явищем, а тривожним симптомом глобальних кліматичних змін.

Фахівці попереджають, що якщо не вжити термінових заходів, такі теплові хвилі стануть новою нормою, загрожуючи не лише врожаям та здоров’ю людей, а й самому існуванню цілих регіонів, яким прогнозують затоплення та опустелювання.

Яка погода буде 9 липня

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, у середу, 9 липня, на сході, півдні та в більшості центральних областей України пектиме +33…+39 градусів. На півночі також буде спекотно — до +30…+34 градусів.

Водночас у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині, температура повітря буде значно комфортнішою і становитиме +21…+28 градусів. У цих регіонах через діяльність циклону та атмосферного фронту прогнозуються дощі та грози, які можуть переходити у сильні зливи, зі шквалами та градом.

Пані Діденко також зазначає, що загалом спека почне слабшати вже 11-12 липня, однак це не стосується сходу України. Там високі температури, +35…+39, подекуди до +40 градусів, утримаються.

Контрасти тижня: від +40 на сході до дощів на заході

Потужний тепловий фронт утримує під своїм впливом майже всю Україну, розганяючи температуру до екстремальних позначок.

Контраст погоді має принести циклон, що наближається до західних кордонів та несе із собою зливи й похолодання.

Загалом цього тижня погодні умови в країні стали яскравим прикладом кліматичних контрастів.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха дала розгорнутий коментар щодо контрастної погоди в Україні.

Вона каже, що впродовж тижня найвища температура очікується у південно-східних та частково центральних областях, де стовпчики термометрів покажуть +35…+39°C. Наприкінці тижня, особливо на Луганщині, температура може впритул наблизитися до рекордної позначки у +40°C.

Водночас західні області, а також Житомирщина та Вінниччина, перебуватимуть під впливом циклону. Це принесе короткочасні дощі, а під час гроз можливі шквали, пориви вітру та подекуди град. Починаючи з 10 липня, денна температура тут суттєво знизиться і становитиме комфортні +16…+23°C.

У північних областях температурний фон буде середнім між заходом та сходом — від +29 до +34°C. Тут також можливі короткочасні дощі, але з меншою інтенсивністю, ніж у західному регіоні.

Синоптикиня зазначила, що хоча 7 липня в деяких південних областях і були зафіксовані рекорди для цієї дати, абсолютний максимум для України за всю історію спостережень (+42°C) найближчими днями не очікується.

— Наприкінці тижня на Луганщині температура може наблизитися до 40 градусів, — зазначає у своєму прогнозі Наталія Птуха.

Пшениця запікається: як люди та врожай переживають спеку

І ці цифри вже мають руйнівні наслідки. На запитання журналістки Ранку у великому місті про те, як українці переносять спеку, люди зізнаються, що їм вкрай важко. Багато хто скаржиться на постійні головні болі, втому, апатію та ризик отримати сонячний удар.

Особливо важко доводиться аграріям.

Важко не від спеки, а від того, що все погоріло і висохло. Жнива почалися раніше, але пшениця не визріває, вона просто запікається в колоску, — розповіла жінка.

Ціна спеки: здоров’я, мільярди доларів та безпека

Як пояснює фахівчиня з питань клімату Марина Цимбалюк, температурні рекорди в Україні фіксуються практично щомісяця.

Вона нагадує, як у лютому у Львові було +17,8°C, а в липні минулих років температурні рекорди зафіксували одразу в 11 областях, з абсолютним максимумом у +41°C в Миколаєві.



Ці кліматичні зміни запускають цілий каскад загроз.

Для здоров’я це означає частіші теплові удари, загострення серцево-судинних хвороб, що веде до інфарктів, та страждання людей з аутоімунними захворюваннями.

Ба більше через спеку на півдні України з’являються нові види небезпечних комах та гризунів, які переносять нетипові для нашого регіону інфекції, а в деяких районах вже виникають проблеми з доступом до питної води.

Для економіки наслідки не менш руйнівні. За даними Міжнародної фінансової корпорації, лише за останні 20 років українські аграрії втратили близько $2 мільярдів через зміни клімату.

Глобальні ж економічні втрати від кліматичних змін з 2000 по 2019 рік оцінюються науковцями у $0,8 трильйона — це приблизно $16 мільйонів щогодини. Окрему величезну загрозу спека становить для стабільної роботи атомних та гідроелектростанцій.

Майбутнє, що настає: затоплені міста і загроза опустелювання

Головною причиною цього, за словами експертки, є спалювання викопного палива — вугілля, нафти та газу. Це створює таку кількість парникових газів, що вони утворюють навколо планети теплову пастку, спричиняючи парниковий ефект.

Якщо людство не змінить свій курс, наслідки будуть катастрофічними.

У такому разі нам доведеться не жити, а виживати, — попереджає Марина Цимбалюк.

Підвищення температури стане неконтрольованим, льодовики повністю розтануть. І це не прогноз на 200 років. Свіже дослідження показало, що масштабне затоплення прибережних територій, особливо в Одеській та Херсонській областях, може статися вже у 2040 році.

Без термінових інвестицій у зрошувальні системи, зміни агротехнологій та глобальної боротьби зі змінами клімату, родючі українські землі ризикують перетворитися на напівпустелі.

Раніше ми писали, що рекордна спека в Європі забрала життя людей.

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