Коли спаде спека в Україні: які регіони потерпатимуть найдовше, а де буде комфортно

Після прохолодного червня липень надолужує недодані градуси неймовірною спекою. Спочатку вона накрила Західну Європу, а тепер виснажує Україну. Чи надовго затримається екстремальна погода і коли спаде спека — розбираємось детально.

Коли спаде спека в Україні

Для аналізу ми скористалися прогнозами сайту Мeteofor і розглянули, чого чекати українцям протягом наступних двох тижнів, і у яких регіонах стане прохолодніше у першу чергу.

Прогноз на два тижні для Сходу України

На Сході України надмірна жара затримається з 7 по 11 липня – буде до +36 °C, найгарячіші дні: 9–11. Починаючи з 12–13 числа очікується поступове, але дуже незначне зниження температури — до +28 °C 20 липня.

Прогноз на два тижні для Заходу України

На Заході України з 7 липня йтимуть грозові дощі, які швидко знизять температуру. З 8 липня погода здивує доволі різким охолодженням — до +17…+19 °C 10 та 11 числа. Але вже потім чекаємо поступове нарощення температури до +26–29 °C до 18–20 числа.

Прогноз, коли спаде спека на Півдні України

З 7 по 12 липня на Півдні України, зокрема в Одесі, буде доволі комфортно +27–28 °C. З 13 по 20 число жара накриє і цей регіон — +30 °C, майже стабільна температура. Але небо захмарюватиметься, наприкінці місяця синоптики все ж розраховують на короткочасні дощі.

Коли спаде спека на Півночі України

На Півночі України спека до +33 °C 9–10 числа, далі різке зниження з 11–12 числа до +26–28 °C до кінця місяця. Можливі дощі, здебільшого короткочасні та грозові.

Тож підсумуємо: у липні Україну накриє хвиля спеки, яка затримається по-різному в кожному регіоні.

Найдовше гаряче сонце припікатиме Південь та Схід. В Одесі понад +30 °C триматиметься майже до середини другої декади.

На Сході, зокрема у Харкові, жара буде також потужною — до 14 липня.

Північ переживе спекотні дні до чотирьох діб, цей регіон врятують дощі.

А от Захід майже не встигне спітніти — погода тут буде найм’якішою, задуха виснажуватиме усього день-два і швидко зміниться дощами.

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