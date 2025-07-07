Коли спаде спека в Україні: які регіони потерпатимуть найдовше, а де буде комфортно

Фото Pexels Після прохолодного червня липень надолужує недодані градуси неймовірною спекою. Спочатку вона накрила Західну Європу, а тепер виснажує Україну. Чи надовго затримається екстремальна погода і коли спаде спека — розбираємось детально. Коли спаде спека в Україні Для аналізу ми скористалися прогнозами сайту Мeteofor і розглянули, чого чекати українцям протягом наступних двох тижнів, і у яких регіонах стане прохолодніше у першу чергу. Прогноз на два тижні для Сходу України На Сході України надмірна жара затримається з 7 по 11 липня – буде до +36 °C, найгарячіші дні: 9–11. Починаючи з 12–13 числа очікується поступове, але дуже незначне зниження температури — до +28 °C 20 липня. Читати на тему Погода в Буковелі у липні 2025: прогноз з сонцем, дощами та туманами Яка декада липня 2025 року найменш дощова у Буковелі – довгостроковий прогноз погоди. Прогноз на два тижні для Заходу України На Заході України з 7 липня йтимуть грозові дощі, які швидко знизять температуру. З 8 липня погода здивує доволі різким охолодженням — до +17…+19 °C 10 та 11 числа. Але вже потім чекаємо поступове нарощення температури до +26–29 °C до 18–20 числа. Прогноз, коли спаде спека на Півдні України З 7 по 12 липня на Півдні України, зокрема в Одесі, буде доволі комфортно +27–28 °C. З 13 по 20 число жара накриє і цей регіон — +30 °C, майже стабільна температура. Але небо захмарюватиметься, наприкінці місяця синоптики все ж розраховують на короткочасні дощі. Коли спаде спека на Півночі України На Півночі України спека до +33 °C 9–10 числа, далі різке зниження з 11–12 числа до +26–28 °C до кінця місяця. Можливі дощі, здебільшого короткочасні та грозові. Тож підсумуємо: у липні Україну накриє хвиля спеки, яка затримається по-різному в кожному регіоні. Найдовше гаряче сонце припікатиме Південь та Схід. В Одесі понад +30 °C триматиметься майже до середини другої декади. На Сході, зокрема у Харкові, жара буде також потужною — до 14 липня. Північ переживе спекотні дні до чотирьох діб, цей регіон врятують дощі. А от Захід майже не встигне спітніти — погода тут буде найм’якішою, задуха виснажуватиме усього день-два і швидко зміниться дощами. Дізнайся також про довгостроковий прогноз погоди на липень 2025 у Шацьку — що чекає туристів на відпочинку. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter