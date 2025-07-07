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Коли спаде спека в Україні: які регіони потерпатимуть найдовше, а де буде комфортно

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Липня 2025, 19:15
коли спаде спека в україні
Фото Pexels

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