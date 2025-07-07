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Когда спадет жара в Украине: какие регионы будут страдать дольше, а где будет комфортно

Ольга Петухова, редактор сайта 07 июля 2025, 19:15
когда спадет жара в украине
Фото Pexels

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