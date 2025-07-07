Когда спадет жара в Украине: какие регионы будут страдать дольше, а где будет комфортно

Фото Pexels После прохладного июня июль наверстывает недоданные градусы невероятной жарой. Сначала она накрыла Западную Европу, а теперь истощает Украину. Надолго ли задержится экстремальная погода и когда спадет жара, разбираемся подробно. Когда спадет жара в Украине Для анализа мы воспользовались прогнозами сайта Meteofor и рассмотрели, чего ждать украинцам в течение следующих двух недель, и в каких регионах станет прохладнее в первую очередь. Прогноз на две недели для Востока Украины На Востоке Украины чрезмерная жара задержится с 7 по 11 июля — будет до +36°C, самые жаркие дни: 9-11. Начиная с 12-13 числа ожидается постепенное, но очень незначительное понижение температуры — до +28 ° C 20 июля. Читать по теме Погода в Буковеле в июле 2025: прогноз с солнцем, дождями и туманами. Какая декада июля 2025 наименее дождливая в Буковеле — долгосрочный прогноз погоды. Прогноз на две недели для Запада Украины На Западе Украины с 7 июля пройдут грозовые дожди, которые быстро снизят температуру. С 8 июля погода удивит довольно резким охлаждением — до +17…+19°C 10 и 11 числа. Но уже потом ждем постепенный подъем температуры до +26–29°C 15–20 числа. Прогноз, когда спадет жара на Юге Украины С 7 по 12 июля на Юге Украины, в частности, в Одессе, будет достаточно комфортно +27–28°C. С 13 по 20 число жара накроет и этот регион +30°C, почти стабильная температура. Но небо будет облачным, в конце месяца синоптики все же рассчитывают на кратковременные дожди. Когда спадет жара на Севере Украины На Севере Украины жара до +33°C 9-10 числа, далее резкое снижение с 11-12 числа до +26-28°C до конца второй декады. Возможны дожди, в основном кратковременные и грозовые. Подытожим: в июле Украину накроет волна жары, которая задержится по-разному в каждом регионе. Самое долгое жаркое солнце будет припекать Юг и Восток. В Одессе свыше +30°C будет держаться почти до середины второй декады. На Востоке, в частности в Харькове, жара будет сильной до 14 июля. Север переживет жаркие четверо суток, этот регион спасут дожди. А вот Запад почти не успеет вспотеть — погода здесь будет самой мягкой, духота будет истощать всего день-два и быстро сменится дождями. Узнай также о долгосрочном прогнозе погоды на июль 2025 в Шацке — что ждет туристов на отдыхе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter