Когда спадет жара в Украине: какие регионы будут страдать дольше, а где будет комфортно

После прохладного июня июль наверстывает недоданные градусы невероятной жарой. Сначала она накрыла Западную Европу, а теперь истощает Украину. Надолго ли задержится экстремальная погода и когда спадет жара, разбираемся подробно.

Когда спадет жара в Украине

Для анализа мы воспользовались прогнозами сайта Meteofor и рассмотрели, чего ждать украинцам в течение следующих двух недель, и в каких регионах станет прохладнее в первую очередь.

Прогноз на две недели для Востока Украины

На Востоке Украины чрезмерная жара задержится с 7 по 11 июля — будет до +36°C, самые жаркие дни: 9-11. Начиная с 12-13 числа ожидается постепенное, но очень незначительное понижение температуры — до +28 ° C 20 июля.

Прогноз на две недели для Запада Украины

На Западе Украины с 7 июля пройдут грозовые дожди, которые быстро снизят температуру. С 8 июля погода удивит довольно резким охлаждением — до +17…+19°C 10 и 11 числа. Но уже потом ждем постепенный подъем температуры до +26–29°C 15–20 числа.

Прогноз, когда спадет жара на Юге Украины

С 7 по 12 июля на Юге Украины, в частности, в Одессе, будет достаточно комфортно +27–28°C. С 13 по 20 число жара накроет и этот регион +30°C, почти стабильная температура. Но небо будет облачным, в конце месяца синоптики все же рассчитывают на кратковременные дожди.

Когда спадет жара на Севере Украины

На Севере Украины жара до +33°C 9-10 числа, далее резкое снижение с 11-12 числа до +26-28°C до конца второй декады. Возможны дожди, в основном кратковременные и грозовые.

Подытожим: в июле Украину накроет волна жары, которая задержится по-разному в каждом регионе.

Самое долгое жаркое солнце будет припекать Юг и Восток. В Одессе свыше +30°C будет держаться почти до середины второй декады.

На Востоке, в частности в Харькове, жара будет сильной до 14 июля.

Север переживет жаркие четверо суток, этот регион спасут дожди.

А вот Запад почти не успеет вспотеть — погода здесь будет самой мягкой, духота будет истощать всего день-два и быстро сменится дождями.

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