Погода у Дніпрі на липень 2025: літо під куполом спеки

Хвилі спеки котяться Східною Європою, спричиняючи екстремально високі температури, і, зважаючи на довгостроковий прогноз, липень обіцяє бути, мов розпечена сковорідка.

Дніпро також у зоні високого тиску, і сухе повітря степів затримається тут надовго. Щоправда, будуть дощові перепочинки. Детально про погоду в Дніпрі на місяць липень — у матеріалі.

Погода в Дніпрі на місяць липень: тиждень 7-13 число

Увесь тиждень гарячий, ймовірні навіть кілька надспекотних днів з температурою +35-36 °C. Ночі не принесуть прохолоди +21-22 °C, іноді навіть +24 °C.

У суботу, 12 липня, може пройти сильний дощ, але його краплі навряд чи змусять розтанути зайві градуси.

Читати на тему +42 і це лише початок: як спека може перетворити Україну на пустелю В Україні впродовж тижня буде дуже спекотно. Читай прогноз у матеріалі.

Погода в Дніпрі на місяць липень: тиждень 14-20 число

Вдень стабільно +30 … +33 °C, але з вівторка по четвер очікуються інтенсивні короткочасні дощі, тож кілька днів можуть бути трішки м’якшими — до +29 °C.

Вночі +21 °C, ранки — як парне молоко.

Погода в Дніпрі на місяць липень: тиждень 21-27 число

Прогноз не обіцяє значного зниження температур, проте обнадійливо малює дощові хмари. Опади очікуються майже щодня, середньої інтенсивності, за виключенням понеділка і неділі.

Липневе тепло зберігатиметься на рівні +29-31°C вдень, вночі близько +20-21°C.

Погода в Дніпрі на місяць липень: 28-31 число

Завершиться місяць усе тією ж спекотною погодою, до якої дніпряни вже мають звикнути: вдень +31°C, вночі на 10 градусів менше. Два останні липневі дні обіцяють короткочасні дощі.

Синоптики описують спеку червня-липня 2025‑го, як особливий атмосферний купол, який надовго завис над континентом.

Це зона високого тиску, яка випалює повітря й майже повністю висушує ґрунт від вологи — все через сильне сонячне випромінювання.

Купол сформувався з повітряних мас Атлантики й Середземномор’я і нині охоплює всю Західну, Центральну та Східну Європу.

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