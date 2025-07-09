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Погода у Дніпрі на липень 2025: літо під куполом спеки

Ольга Петухова, редакторка сайту 09 Липня 2025, 13:30
погода в дніпрі липень
Фото Pexels

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