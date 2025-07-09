Погода в Ровно на июль 2025: неужели с собой брать только дождевики

Какой будет погода в Ровно в июле 2025, хотят знать жители города и туристы. Июль традиционно самый теплый и один из самых влажных месяцев в Ровно. Так что надо учитывать изменения погоды, когда строишь планы.

Прогноз погоды в Ровно на июль 2025

Среднемесячная температура будет повышена по сравнению с климатической нормой — около +22°C, что немного выше привычных значений.

Дневные максимумы в июле начнутся примерно с +24°C, как показано в текущем прогнозе. В самые жаркие дни июля температура может достигать +27°C, по данным сайта WiseMeteo.

Ночные температуры обычно держатся в пределах +14-17°C, хотя в отдельные ночи они могут падать до +11°C.

Среднесуточная температура — ​​около +25°C днем ​​и +17°C ночью.

По осадкам — в июле будет много дождей. Среднее количество осадков — 92-101 мм с более чем 15 дождливыми днями. Ожидаются также грозы, молнии, кратковременные ливни и шквалы.

Средняя скорость ветра — около 3-4м/с, что делает июль относительно спокойным месяцем. Погода в Ровно в июле 2025 привлекает внимание и относительной влажностью воздуха — около 65%, что делает воздух теплым, иногда немного сырым, но без чрезмерной удушливости.

В среднем в июле бывает 12-13 солнечных дней, а общая продолжительность солнечных часов около 9 часов в день. Дней с облачностью почти 13-15, что дает приятное изменение между солнцем и свежестью.

Следует напомнить, что прогноз погоды в Ровно на июль 2025 предполагает, что среднемесячная температура выше нормы, поэтому вероятность жарких дней — достаточно велика. Поэтому нужно всегда носить с собой воду и желательно шляпу от солнца.

Что брать с собой в Ровно, опираясь на погоду

Если планируешь путешествие в Ровно, то нужно:

учитывать возможные грозовые дни в июле и брать с собой дождевики и зонтики;

днем нужно носить легкую одежду, иметь увлажнение и защиту от солнца (SPF30+), потому что жара может быть интенсивной;

вечером и ночью следует брать легкую кофту, ведь температура опускается;

во время сильной грозы лучше спланировать походы в музеи.

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