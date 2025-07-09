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Погода в Ровно на июль 2025: неужели с собой брать только дождевики

Богдана Макалюк, журналист сайта 09 июля 2025, 17:45
Погода в Ровно на июль 2025
Фото Unsplash

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