Погода у Рівному на липень 2025: невже з собою брати лише дощовики

Якою буде погода у Рівному в липні 2025, хочуть дізнатися жителі міста та туристи. Липень традиційно є найтеплішим і одним із найвологіших місяців в Рівному. Тож треба враховувати зміни погоди, коли будуєш плани.

Прогноз погоди у Рівному на липень 2025

Середньомісячна температура буде підвищеною порівняно з кліматичною нормою — близько +22°C, що трохи вище за звичні значення.

Денні максимуми в липні почнуться з приблизно +24°C, як показано у поточному прогнозі. У найспекотніші дні липня температура може сягати +27°C, за даними сайту WiseMeteo.

Нічні температури зазвичай тримаються в межах +14-17°C, хоча окремими ночами вони можуть падати до +11°C.

Середньодобова температура — близько +25°C вдень і +17°C вночі.

Щодо опадів — липень матиме багато дощів. Середня кількість опадів — 92-101 мм з понад 15 дощовими днями. Очікуються також грози, блискавки, короткочасні зливи та шквали.

Середня швидкість вітру — близько 3-4 м/с, що робить липень відносно спокійним місяцем. Погода у Рівному в липні 2025 привертає увагу і відносною вологістю повітря — близько 65%, що робить повітря теплим, іноді трохи сирим, але без надмірної задушливості.

В середньому в липні буває 12-13 сонячних днів, а загальна тривалість сонячних годин близько 9 годин на день. Днів із хмарністю майже 13-15, що дає приємну зміну між сонцем і свіжістю.

Варто нагадати, що прогноз погоди у Рівному на липень 2025 передбачає, що середньомісячна температура вища за норму, тож ймовірність спекотних днів — досить велика. Тому треба завжди носити з собою воду і бажано капелюх від сонця.

Що брати з собою в Рівне, опираючись на погоду

Якщо плануєш подорож до Рівного, то треба:

враховувати можливі грозові дні в липні та брати з собою дощовики й зонтики;

вдень треба носити легкий одяг, мати зволоження і захист від сонця (SPF 30+), бо спека може бути інтенсивною;

вечері і вночі варто брати легку кофтину, адже температура опускається;

під час сильної грози краще спланувати походи до музеїв.

Раніше ми розповідали, якою буде погода у Львові у липні 2025.

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