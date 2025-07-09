Погода у Рівному на липень 2025: невже з собою брати лише дощовики

Фото Unsplash Якою буде погода у Рівному в липні 2025, хочуть дізнатися жителі міста та туристи. Липень традиційно є найтеплішим і одним із найвологіших місяців в Рівному. Тож треба враховувати зміни погоди, коли будуєш плани. Прогноз погоди у Рівному на липень 2025 Середньомісячна температура буде підвищеною порівняно з кліматичною нормою — близько +22°C, що трохи вище за звичні значення. Денні максимуми в липні почнуться з приблизно +24°C, як показано у поточному прогнозі. У найспекотніші дні липня температура може сягати +27°C, за даними сайту WiseMeteo. Нічні температури зазвичай тримаються в межах +14-17°C, хоча окремими ночами вони можуть падати до +11°C. Середньодобова температура — близько +25°C вдень і +17°C вночі. Щодо опадів — липень матиме багато дощів. Середня кількість опадів — 92-101 мм з понад 15 дощовими днями. Очікуються також грози, блискавки, короткочасні зливи та шквали. Читати на тему Прогноз погоди в Луцьку на липень 2025: небо в настрої літа Читай, якою буде погода в Луцьку у липні, коли чекати дощів і які дні найтепліші – в матеріалі Середня швидкість вітру — близько 3-4 м/с, що робить липень відносно спокійним місяцем. Погода у Рівному в липні 2025 привертає увагу і відносною вологістю повітря — близько 65%, що робить повітря теплим, іноді трохи сирим, але без надмірної задушливості.В середньому в липні буває 12-13 сонячних днів, а загальна тривалість сонячних годин близько 9 годин на день. Днів із хмарністю майже 13-15, що дає приємну зміну між сонцем і свіжістю. Варто нагадати, що прогноз погоди у Рівному на липень 2025 передбачає, що середньомісячна температура вища за норму, тож ймовірність спекотних днів — досить велика. Тому треба завжди носити з собою воду і бажано капелюх від сонця. Фото: скриншот сайту WiseMeteo Що брати з собою в Рівне, опираючись на погоду Якщо плануєш подорож до Рівного, то треба: враховувати можливі грозові дні в липні та брати з собою дощовики й зонтики; вдень треба носити легкий одяг, мати зволоження і захист від сонця (SPF 30+), бо спека може бути інтенсивною; вечері і вночі варто брати легку кофтину, адже температура опускається; під час сильної грози краще спланувати походи до музеїв. Раніше ми розповідали, якою буде погода у Львові у липні 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні, Рівне Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter