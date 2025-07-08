Прогноз погоди в Луцьку на липень 2025: небо в настрої літа

Липень традиційно вважається найспекотнішим місяцем літа, і Луцьк цьогоріч не стане винятком. Місто готується до справжнього метеорологічного спектаклю: від сонячних днів зі спекою понад +30 °C до освіжаючих дощів, які врівноважують літню задуху. Прогноз погоди на липень 2025 року обіцяє контрасти — як у температурі, так і в настрої неба. Це важливо врахувати як під час планування відпочинку, так і щоденних справ.
Якою буде погода в липні у Луцьку 2025
Прогноз погоди по тижнях
1 тиждень: вівторок 1.07 – неділя 6.07
1–3.07 (вт–чт): Сонячна та спекотна погода, температура вдень +28…+30 °C, вночі +16…+18 °C. Атмосферний тиск стабільний, вітер слабкий.
4–6.07 (пт–нд): Потепління до +31…+33 °C, особливо в неділю. Можливі окремі грозові хмари в другій половині дня, але без істотних опадів.
2 тиждень: понеділок 7.07 — неділя 13.07
7.07 (пн): Пік спеки — до +34 °C, спекотне повітря і ймовірність короткочасної грози.
8–9.07 (вт–ср): Послаблення спеки, +28…+30 °C, зливи і локальні грози.
10–12.07(чт–сб): Відчутне похолодання — +18…+22 °C, хмарно, дощі.
13.07 (нд): Часткова стабілізація — +23 °C, ймовірні короткі дощі.
3 тиждень: понеділок 14.07 — неділя 20.07
14–16.07 (пн–ср): Помірно тепла погода, +24…+26 °C, без опадів.
17–19.07 (чт–сб): Поступове підвищення температури до +29 °C, сонячно.
20.07 (нд): Тепло, +27 °C, можлива тимчасова хмарність.
4 тиждень: понеділок 21.07 — неділя 27.07
21–23.07 (пн–ср): Сонячні дні, +28…+30 °C, без істотних змін.
24.07 (чт): Короткочасні дощі, гроза, +26 °C.
25–27.07 (пт–нд): Повернення теплої і ясної погоди, +27…+29 °C.
5 тиждень: понеділок 28.07 — середа 31.07
28–31.07: Стабільна літня погода з денними температурами +28…+30 °C, сухо, іноді мінлива хмарність.
Підсумок та поради
Найтепліші дні: 7 липня (~+34 °C), також підвищена спека очікується 17–19 липня (+28…+31 °C).
Найвологіший період: 8–12 липня (дощ і грози), можливі локальні зливи 26 липня.
Друга половина місяця — стабільніша, тепліша, хоча з випадковими дощами.
Такий прогноз дозволяє зручно планувати відпустку, мандрівки чи навіть звичайні вихідні на природі. Тож не забудьте капелюха, пляшку води — й до зустрічі з літом у Луцьку!
