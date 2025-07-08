Прогноз погоды в Луцке на июль 2025: небо в настроении лета

Июль традиционно считается самым жарким месяцем лета, и Луцк в этом году не станет исключением. Город готовится к настоящему метеорологическому спектаклю: от солнечных дней с жарой более +30°C до освежающих дождей, уравновешивающих летнюю духоту. Прогноз погоды на июль 2025 обещает контрасты — как в температуре, так и в настроении неба. Это важно учесть как при планировании отдыха, так и ежедневных дел.

Читай, какой будет погода в июле, когда ждать дождей и какие дни самые теплые — в материале.

Какая будет погода в июле в Луцке 2025 года

Прогноз погоды по неделям

1 неделя: вторник 1.07 — воскресенье 6.07

1–3.07 (вт–чт): Солнечная и жаркая погода, температура днем ​​+28… +30°C, ночью +16… +18°C. Атмосферное давление стабильное, ветер слабый.

4–6.07 (пт–вс): Потепление до +31… +33°C, особенно в воскресенье. Возможны отдельные грозовые тучи во второй половине дня, но без существенных осадков.

2 неделя: понедельник 7.07 — воскресенье 13.07

7.07 (пн): Пик жары — до +34°C, жаркий воздух и вероятность кратковременной грозы.

8–9.07 (вт–ср): Ослабление жары, +28… +30°C, ливни и локальные грозы.

10–12.07(чт–сб): Ощутимое похолодание — +18… +22°C, облачно, дожди.

13.07 (вс): Частичная стабилизация — +23°C, возможны краткие дожди.

3 неделя: понедельник 14.07 — воскресенье 20.07

14–16.07 (пн–ср): Умеренно теплая погода, +24… +26°C, без осадков.

17–19.07 (чт–сб): Постепенное повышение температуры до +29°C, солнечно.

20.07 (вс): Тепло, +27°C, возможна временная облачность.

4 неделя: понедельник 21.07 — воскресенье 27.07

21–23.07 (пн–ср): Солнечные дни, +28… +30°C, без существенных изменений.

24.07 (чт): Кратковременные дожди, гроза, +26°C.

25–27.07 (пт–вс): Возвращение теплой и ясной погоды, +27… +29°C.

5 неделя: понедельник 28.07 — среда 31.07

28–31.07: Стабильная летняя погода с дневными температурами +28… +30°C, сухо, временами переменная облачность.

Итог и советы

Самые теплые дни: 7 июля (~+34°C), также повышенная жара ожидается 17–19 июля (+28…+31°C).

Самый влажный период: 8-12 июля (дождь и грозы), возможны локальные ливни 26 июля.

Вторая половина месяца — более стабильная, более теплая, хотя со случайными дождями.

Такой прогноз позволяет удобно планировать отпуск, путешествия или даже обычные выходные на природе. Не забудьте шляпу, бутылку воды — и до встречи с летом в Луцке!

А еще раньше мы рассказывали прогноз погоды на июль 2025 года в Украине: ждать дождей или засухи.

Фото: скрин с youtube

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