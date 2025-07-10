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Прогноз погоди у Львові на липень 2025: метеоменю літа

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Липня 2025, 10:15
Погода Львів на липень
Фото Pixabay

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