Прогноз погоди у Львові на липень 2025: метеоменю літа

Липень у Львові завжди приносить поєднання сонячного затишку та несподіваних літніх злив. У 2025 році погода в місті Лева продовжує цю традицію: перша половина місяця буде насичена контрастами — від палкого сонця до прохолоди з дощами, тоді як друга обіцяє стабільне та комфортне тепло. Такий місяць чудово підходить і для відпочинку на природі, і для культурних прогулянок вулицями старовинного Львова.

У цьому прогнозі ми поділили липневу погоду на тижні, щоб допомогти тобі краще спланувати поїздки, робочі дні чи канікули.

Читай прогноз температур і можливих опадів у Львові на липень, які дні будуть найтеплішими — в нашому матеріалі.

Якою буде погода в липні у Львові 2025

1 тиждень (1–6.07)

Початок місяця прохолодний — вдень лише +22…+24 °C, нічні температури подекуди опускаються до +6…+9 °C.

З 5 липня помітне потепління, а 6 липня (нд) — вже +29 °C та сонячно.

2 тиждень (7–13.07)

7.07 (пн) — найспекотніший день місяця, +33 °C, сонячно.

Далі — нестійка погода:

8–9.07 — хмарно, але без дощів (+29 °C → +22 °C);

10–12.07 — прохолодно та дощ (+17…+21 °C).

13.07 — легке потепління, але ще з дощем.

3 тиждень (14–20.07)

Початок тижня — помірні дощі з температурою +23…+24 °C.

З 16 липня — сонячна і тепла серія днів (+25…+27 °C), комфортна літня погода.

20.07 — стабільні +26 °C, без опадів.

4 тиждень (21–27.07)

Найстабільніший тиждень місяця:

Всі дні — сонячні, температура +25…+27 °C, ночі — +15 °C.

25.07 — можливі хмари або короткий дощ.

Ідеальний період для поїздок, відпочинку на природі та подорожей.

5 тиждень (28–31.07)

Тепло й без істотних опадів:

28–30 липня — +25…+27 °C, переважно ясно.

31.07 — легка хмарність, температура зберігається на рівні +26 °C.



Підсумок

Найтепліший день — 7.07 (+33 °C).

Найпрохолодніші дні — 10–11 липня (+17…+18 °C із дощем).

Найспокійніший період — з 16 по 27 липня: сонце, стабільне тепло, мінімум опадів.

Серединка літа 2025 року у Львові подарує справжній літній мікс: ранній сплеск спеки, період дощів із прохолодою, а потім — довгоочікуване сонячне затишшя. Найкращий час для активного відпочинку й подорожей припадає на другу половину місяця, коли стабільне тепло та ясне небо створюють ідеальні умови для прогулянок і подій на відкритому повітрі.

Погода в цьому місяці — ще один доказ, що літо у Львові вміє дивувати: від грози за годину до яскравого заходу сонця. Тож варто тримати під рукою і сонцезахисні окуляри, і легкий дощовик — щоб бути готовим до всіх барв липневого неба.

Ще раніше ми розказували прогноз погоди в Києві на липень 2025: літня спека з грозовим акцентом.

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