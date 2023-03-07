Сходить в церковь и проведать могилы умерших: когда родительские субботы в марте 2023

В марте 2023 года верующие посвящают себя предпасхальному посту, его еще называют Великий пост. Во время этого поста есть целых три родительские субботы. Мы расскажем о поминальных днях в марте 2023.

Когда родительские субботы в марте 2023

В марте нет больших церковных праздников, но есть три родительские субботы. По православным традициям, в эти дни поминают покойных родственников. Эти дни считаются каноническими для посещения могил предков.

Поминальные дни в марте 2023:

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Родительская суббота второй недели Великого поста — 11 марта;

Родительская суббота третьей недели Великого поста — 18 марта;

Родительская суббота четвертой недели Великого поста — 25 марта.

Традиции родительских суббот

В этот день стоит посетить церковь и помолиться за погибших родственников. В храмах священнослужители в молитве просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых.

По традиции, в поминальные дни в церковь передают записки с именами покойных родных и близких, которые зачитывают священнослужители во время заупокойного богослужения.

На родительскую субботу нужно принести в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся: хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, растительное масло.

После посещения церкви нужно сходить на могилу к умершим и зажечь там свечу. Также в этот день следует убрать могилы.

Что нельзя делать на родительские субботы

На поминальные дни, как и на ряд других церковных праздников, есть вещи, которые нельзя делать:

вспоминать умерших плохими словами;

плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу;

оставлять в церкви мясные продукты, алкоголь (кроме кагора);

поминать усопших спиртными напитками;

устраивать громкие вечеринки и шуметь;

оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в марте 2023 года.

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