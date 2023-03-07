Сходити до церкви та відвідати могили померлих: коли батьківські суботи у березні 2023 року

У березні 2023 року віряни присвячують себе передпасхальному посту, його ще називають Великий піст. Під час цього посту є аж три батьківські суботи. Ми розповімо про поминальні дні у березні 2023 року.
У березні немає великих церковних свят, але є три батьківські суботи. За православними традиціями, у ці дні поминають покійних родичів. Ці дні вважаються канонічними для відвідування могил предків.
Поминальні дні у березні 2023:
Цього дня варто відвідати церкву та помолитися за загиблих родичів. У храмах священнослужителі в молитві просять Бога за померлих батьків та рідних, братів і сестер, за всіх загиблих воїнів та безвинно вбитих.
Традиційно у поминальні дні до церкви передають записки з іменами покійних рідних та близьких, які зачитують священнослужителі під час заупокійного богослужіння.
Традиційно у поминальні дні до церкви передають записки з іменами покійних рідних та близьких, які зачитують священнослужителі під час заупокійного богослужіння.
На батьківську суботу потрібно принести в храм їжу для потреб богослужіння та нужденних: хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, олію.
Після відвідин церкви треба сходити на могилу до померлих і запалити свічку. Також у цей день слід прибрати могили.
На поминальні дні, як і на низку інших церковних свят, є речі, які не можна робити:
Раніше ми розповідали про церковні свята у березні 2023.
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