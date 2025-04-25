Будут ли заморозки в мае 2025 года в Украине и как защитить свои участки садоводам и огородникам

Совершенно неожиданное лето в апреле и заморозки в мае — эта погодная чехарда может принести немало бед, ведь сады уже массово цветут. Действительно ли Украину накроет холодами и как защитить растения — читай в материале.

Будут ли заморозки в мае в Украине

В мае 2025 года в Украине дна самом деле возможны заморозки, особенно в начале месяца. Синоптики предупреждают, что температура ночью может снизиться до -2°C в некоторых регионах. В зону похолодания могут попасть Киев, Львов, Сумы, Черкассы и Чернигов.

Заморозки в мае ожидаются преимущественно в период со 2 по 4 мая.

Причиной таких похолоданий станет приход арктического воздуха с северо-запада, но синоптикам подобные перепады, хотя и не столь критические, не в новинку. Они отмечают, что май является переходным месяцем от холода к теплу и подобные колебания температур достаточно типичны.

Исторически заморозки в мае в Украине не редкость, и в прошлом температура в последний месяц весны опускалась до -2°C и ниже в разных регионах страны. К примеру, в Чернигове 15 мая 2024 зафиксировали своеобразный рекорд — минимальная температура воздуха здесь составляла 0°C. Это была самая холодная ночь за последние двадцать лет.

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Если будут заморозки в мае — как защитить сады и огороды

Как уберечь от заморозков сады

Заморозки в мае — настоящая беда для садоводов, ведь цвет плодовых деревьев может погибнуть уже при -1°C, завязь — при -2…-3°C. Сами ветки и стволы более устойчивы, но утрата цвета означает утрату урожая. Однако существует несколько способов, которые помогут защитить деревья в майские заморозки. Вот они:

Дымление

Вечером, а лучше рано утром, перед прогнозируемыми заморозками разводят дымящиеся кучи из увлажненных опилок, листьев, веток. Они должны тлеть, а не гореть. Дым окутывает сад и образует теплое одеяло.

Опрыскивание водой

Как ни странно, легкое опрыскивание водой вечером или даже ночью может защитить цветы: когда вода замерзает, она выделяет тепло, защищающее ткани растений. Способ подходит для небольших деревьев.

Укрывание молодых деревьев

Если деревья молодые или карликовые, их можно укрывать спанбондом, агроволокном или хотя бы мешковиной. Здесь важно, чтобы укрытие не касалось самих цветков или веток — иначе эффект укрытия сойдет на нет.

Как защитить от заморозков огороды

Мобильные парнички или колпаки

Сделайте мини-парники из пластиковых бутылок или прозрачных контейнеров — они идеальны для защиты отдельных растений. Просто срезали дно и накрыли всходы — дешево и эффективно.

Бутылки с теплой водой

Вечером расставьте вокруг растений бутылки с теплой водой. Они будут постепенно отдавать тепло ночью, создавая микроклимат.

Полив перед заморозками

Влажная земля медленнее отдает тепло. Поэтому накануне заморозков хорошо полейте растения — это повышает шансы, что они переживут холодную ночь.

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