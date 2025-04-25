Садоводство и огород

Будут ли заморозки в мае 2025 года в Украине и как защитить свои участки садоводам и огородникам

Ольга Петухова, редактор сайта 25 апреля 2025, 14:15
будут ли заморозки в мае
Фото Pixabay
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