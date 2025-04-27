Садівництво та город

Чи будуть заморозки у травні 2025 в Україні та як захистити свої ділянки садівникам і городникам

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 10:30
чи будуть заморозки у травні
Фото Pixabay
Чи будуть заморозки у травні 2025 в Україні та як захистити свої ділянки садівникам і городникам
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