Чи будуть заморозки у травні 2025 в Україні та як захистити свої ділянки садівникам і городникам

Абсолютно несподіване літо у квітні та заморозки у травні — цей погодний розгардіяш може наробити чимало бід, адже сади вже масово квітують. Чи справді Україну накриє холодами та як захистити від них рослини — читай у матеріалі.

Чи будуть заморозки у травні в Україні

У травні 2025 року в Україні дійсно можливі заморозки, особливо на початку місяця. Синоптики попереджають, що температури вночі може знизитися до -2°C у деяких регіонах. В зону похолодання можуть потрапити, Київ, Львів, Суми, Черкаси та Чернігів.

Заморозки у травні очікуються переважно в період з 2 по 4 травня.

Причиною таких похолодань стане прихід арктичного повітря з північного заходу, але синоптикам подібні перепади (хоча й не такі критичні) не в новинку. Вони зазначають, що травень є перехідним місяцем від холоду до тепла і подібні коливання температур є доволі типовими.​

Історично заморозки у травні в Україні не рідкість, і у минулому температура в останній місяць весни опускалася до -2°C і нижче в різних регіонах країни. Звісно, найхолодніше бувало в Карпатах, але й на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині траплялися морози вночі.

Приміром, у Чернігові 15 травня 2024 року зафіксували своєрідний рекорд — мінімальна температура повітря тут становила 0 °C. Це була найхолодніша ніч за останні двадцять років.

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Якщо будуть заморозки у травні — як захистити сади та городи

Як вберегти від заморозків сади

Заморозки у травні — справжня біда для садоводів, адже цвіт плодових дерев може загинути вже при -1°C, зав’язь — при -2…-3°C. Самі гілки й стовбури стійкіші, але втрата цвіту означає втрату врожаю. Проте є кілька способів, які допоможуть захистити дерева у травневі заморозки. От вони:

Димлення

Увечері, а краще рано-вранці, перед прогнозованими заморозками розводять димлячі купи зі зволоженої тирси, листя, гілок. Вони мають тліти, а не горіти. Дим огортає сад і утворює теплу ковдру.

Обприскування водою

Як не дивно, легке обприскування водою ввечері або навіть вночі може захистити квіти: коли вода замерзає, вона виділяє тепло, яке захищає тканини рослин. Спосіб підходить більше для невеликих дерев.

Укриття молодих дерев

Якщо дерева молоді або карликові, їх можна вкривати спанбондом, агроволокном або хоча б мішковиною. Тут важливо, щоб укриття не торкалося самих квіток або гілок — інакше ефект укриття зійде нанівець.

Як захистити від заморозків городи

Мобільні парнички або ковпаки

Зробіть міні-парники з пластикових пляшок або прозорих контейнерів — ідеальні для захисту окремих рослин. Просто зрізали дно і накрили сходи — дешево й ефективно.

Пляшки з теплою водою

Увечері розставте навколо рослин пляшки з теплою водою. Вони поступово віддаватимуть тепло вночі, створюючи мікроклімат.

Полив перед заморозками

Волога земля повільніше віддає тепло. Тому напередодні заморозків добре полийте рослини — це підвищує шанси, що вони переживуть холодну ніч.

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