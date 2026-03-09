Чем подкормить клубнику весной: как подготовить растения и какими средствами это делать

Весна – это решающее время для клубники. Именно сейчас закладывается фундамент того, будешь ли ты собирать корзины сладких ягод или ограничишся кислыми мелкими плодами.

Чтобы кусты не просто выжили, а пошли в активный рост, нужно действовать поэтапно: от генеральной уборки грядки до приготовления магических растворов. Читай в материале, чем подкормить клубнику весной и какие способы.

Как подкормить клубнику весной: подготовка

Прежде чем браться за удобрения, грядку нужно привести в порядок. Старые листья и остатки мульчи не дают питательным веществам дойти до корней. Кроме того, в сухих листьях часто зимуют вредители и возбудители грибковых болезней.

Обрезка: издали все сухие и больные листья, а также прошлогодние усы, которые истощают основной куст.

Разрыхление: Осторожно пройдись тяпкой между строками. Это поможет корням дышать и лучше поглощать влагу вместе с удобрениями.

Очистка: убери старые опилки или солому, чтобы открыть доступ к грунту.

Чем подкормить клубнику весной: простые способы

Сразу после пробуждения растениям требуется азот, чтобы нарастить густую зеленую массу. Без крепких листьев крупных ягод ждать не стоит. Есть несколько проверенных рецептов, которые можно использовать уже в начале сезона:

Аммиачная селитра или карбамид (мочевина): раствори 1 столовую ложку в 10 литрах воды. Расход около 0,5 литра под каждый куст.

Органическая альтернатива: настой коровяка (разведенный 1:10) или куриного помета (1:25). Такие удобрения обеспечивают постепенное высвобождение питательных веществ.

Дрожжевой настой: это настоящий стимулятор роста, который улучшает микрофлору почвы и делает кусты более устойчивыми к болезням.

Когда клубника начинает готовиться к цветению, ее вкусовые предпочтения меняются. Теперь главными элементами являются калий, фосфор и микроэлементы.

Древесная зола – секретное оружие садовода. Она не только обогащает землю калием, но и улучшает вкус ягод, делая их более ароматными. Золу можно просто рассыпать под кусты по горсти на каждый или использовать в виде настоя (100 г на 10 л воды).

Чтобы ягоды были действительно сладкими, можно использовать йодовый раствор. Достаточно всего 5 капель йода на 10 л воды. Это не только повышает содержание сахара в плодах, но и работает как антисептик. Для стимуляции обильного цветения и предотвращения опадания бутонов используют борную кислоту (1 г на 1 л воды).

Помни, что “больше” не означает “лучше”. Избыток азота может привести к тому, что куст будет огромным, но ягоды мелкими и водянистыми.

Поджигивай только по влажной почве, чтобы не сжечь корни.

Попытайся не попадать растворами на листья, особенно в солнечную погоду.

Для усиления фотосинтеза и накопления сахаров используй удобрения с магнием.

Если ты поклонник(-я) натуральных методов, обрати внимание на настой крапивы. Это естественный концентрат витаминов и азота, который делает клубнику крепкой и устойчивой к вредителям без химии.

