Чим підживити полуницю весною: як підготувати рослини та якими засобами це робити

Весна — це вирішальний час для полуниці. Саме зараз закладається фундамент того, чи будеш ти збирати кошики солодких ягід, чи обмежишся кислими дрібними плодами.

Щоб кущі не просто вижили, а пішли в активний ріст, потрібно діяти поетапно: від генерального прибирання грядки до приготування магічних розчинів. Читай в матеріалі, чим підживити полуницю весною та які є способи.

Як підживити полуницю навесні: підготовка

Перш ніж братися за добрива, грядку потрібно привести до ладу. Старе листя та залишки мульчі не дає поживним речовинам дійти до коріння. Крім того, у сухому листі часто зимують шкідники та збудники грибкових хвороб.

Обрізка: видали усе сухе та хворе листя, а також минулорічні вуса, які виснажують основний кущ.

Розпушування: Обережно пройдися сапкою між рядками. Це допоможе корінню дихати та краще поглинати вологу разом із добривами.

Очищення: прибери стару тирсу чи солому, щоб відкрити доступ до ґрунту.

Чим підживити полуницю весною: прості способи

Одразу після пробудження рослинам потрібен азот, щоб наростити густу зелену масу. Без міцного листя великих ягід чекати не варто. Є кілька перевірених рецептів, які можна використовувати вже на початку сезону:

Аміачна селітра або карбамід (сечовина): розчини 1 столову ложку в 10 літрах води. Витрата — близько 0,5 літра під кожен кущ.

Органічна альтернатива: настій коров’яку (розведений 1:10) або курячого посліду (1:25). Такі добрива забезпечують поступове вивільнення поживних речовин.

Дріжджовий настій: це справжній стимулятор росту, який покращує мікрофлору ґрунту та робить кущі стійкішими до хвороб.

Коли полуниця починає готуватися до цвітіння, її смакові вподобання змінюються. Тепер головними елементами стають калій, фосфор та мікроелементи.

Деревна зола — секретна зброя садівника. Вона не тільки збагачує землю калієм, а й покращує смак ягід, роблячи їх ароматнішими. Золу можна просто розсипати під кущі по жмені на кожен або використовувати у вигляді настою (100 г на 10 л води).

Щоб ягоди були справді солодкими, можна використовувати йодовий розчин. Достатньо всього 5 крапель йоду на 10 літрів води. Це не тільки підвищує вміст цукру в плодах, а й працює як антисептик. Для стимуляції рясного цвітіння та запобігання опадання бутонів використовують борну кислоту (1 г на 1 л води).

Пам’ятай, що “більше” не означає “краще”. Надлишок азоту може призвести до того, що кущ буде величезним, але ягоди — дрібними та водянистими.

Підживлюй тільки по вологому ґрунту, щоб не спалити коріння.

Намагайся не потрапляти розчинами на листя, особливо в сонячну погоду.

Для посилення фотосинтезу та накопичення цукрів використовуй добрива з магнієм.

Якщо ти прихильник(-ця) натуральних методів, зверни увагу на настій кропиви. Це природний концентрат вітамінів та азоту, який робить полуницю міцною та стійкою до шкідників без жодної хімії.

Раніше ми писали, коли обрізати виноград весною — читай в матеріалі, навіщо це робити та в який період.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!