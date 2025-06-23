Чем подкормить огурцы во время цветения: органические и минеральные удобрения для больших плодов

Фото Unsplash Когда огурцы начинают цвести, они нуждаются в особом внимании. Обязательно огородники должны следить, чтобы на растениях не появлялись вредители, а также чтобы они получали достаточно питательных веществ. Чем подкормить огурцы во время цветения: народные методы Настой куриного помета Нужно приготовить раствор, смешав одну часть куриного помета с двадцатью частями воды. Дать ему настояться несколько часов, а затем — процедить. Для полива использовать каждый куст по 0,5 л. Повторять трижды за сезон, включая период цветения и плодоношение. Луковый или травяной настой Надо взять 20 г луковой шелухи на 5 л воды, настаивать 4 дня, а затем опрыскивать или поливать огурцы.Для настоя из крапивы взять 1 кг травы на 10 л воды, настаивать 5-7 дней, а затем опрыскивать огурцы для поддержания иммунитета и предупреждения дефицита калия. Читать по теме Чем подкормить фасоль, чтобы даже с маленького участка собрать большой урожай Почему фасоль не любит азотные удобрения и чем полезно ее подкормить, чтобы собрать большой урожай — читай в нашем материале Настой из пепла Третью часть ведра пепла залить ведром воды и настаивать 2 дня. Можно проводить опрыскивание каждые 10 дней или поливать под каждый куст 0,5 л настоя. Чем подкормить огурцы, когда цветут: минеральные удобрения Фосфорно-калийные подкормки Надо 20-30 г суперфосфата, добавить 15-20 г сульфата калия и развести в 10 л воды. Использовать 1 л раствора для одного куста. Альтернативно — калийная селитра или фосфоритная мука. Борная кислота Использовать 1 г на 1 л воды, опрыскивать листья для улучшения опыления и закладки завязей. Комплексные минеральные удобрения Такие удобрения продаются в специальных магазинах для сада и огорода, они применяются для корневого полива или опрыскивания в период цветения-плодоношения. Проводить фосфорно-калийные и борные подкормки следует раз в 7-10 дней. При дефиците микроэлементов следует также дополнительные опрыскивания. Обязательно чередуй корневые поливы с внекорневыми опрыскиваниями — так растения лучше усваивают вещества. Другие растения в огороде также нуждаются во внесении удобрений. Ранtе мы рассказывали, чем подкормить лук. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter