Чем подкормить огурцы во время цветения: органические и минеральные удобрения для больших плодов

Когда огурцы начинают цвести, они нуждаются в особом внимании. Обязательно огородники должны следить, чтобы на растениях не появлялись вредители, а также чтобы они получали достаточно питательных веществ.

Чем подкормить огурцы во время цветения: народные методы

Настой куриного помета

Нужно приготовить раствор, смешав одну часть куриного помета с двадцатью частями воды. Дать ему настояться несколько часов, а затем — процедить. Для полива использовать каждый куст по 0,5 л. Повторять трижды за сезон, включая период цветения и плодоношение.

Луковый или травяной настой

Надо взять 20 г луковой шелухи на 5 л воды, настаивать 4 дня, а затем опрыскивать или поливать огурцы.

Для настоя из крапивы взять 1 кг травы на 10 л воды, настаивать 5-7 дней, а затем опрыскивать огурцы для поддержания иммунитета и предупреждения дефицита калия.

Настой из пепла

Третью часть ведра пепла залить ведром воды и настаивать 2 дня. Можно проводить опрыскивание каждые 10 дней или поливать под каждый куст 0,5 л настоя.

Чем подкормить огурцы, когда цветут: минеральные удобрения

Фосфорно-калийные подкормки

Надо 20-30 г суперфосфата, добавить 15-20 г сульфата калия и развести в 10 л воды. Использовать 1 л раствора для одного куста. Альтернативно — калийная селитра или фосфоритная мука.

Борная кислота

Использовать 1 г на 1 л воды, опрыскивать листья для улучшения опыления и закладки завязей.

Комплексные минеральные удобрения

Такие удобрения продаются в специальных магазинах для сада и огорода, они применяются для корневого полива или опрыскивания в период цветения-плодоношения.

Проводить фосфорно-калийные и борные подкормки следует раз в 7-10 дней. При дефиците микроэлементов следует также дополнительные опрыскивания.

Обязательно чередуй корневые поливы с внекорневыми опрыскиваниями — так растения лучше усваивают вещества.

Другие растения в огороде также нуждаются во внесении удобрений. Ранtе мы рассказывали, чем подкормить лук.

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