Через сколько всходят помидоры после посадки семян: сроки и советы для быстрых всходов

Стоит посеять семена помидоров, и начинается волнение: а почему долго не всходят? И в какие сроки они должны всходить?

Так сколько придётся ждать и существуют ли расчёты, через сколько дней прорастает семя помидоров — читай в материале.

Через сколько обычно всходят помидоры

Обычно первые всходы появляются через 5–10 дней после посадки, но точный срок зависит от нескольких важных факторов.

Прежде всего, это температура. Лучшая температура для прорастания помидоров — около 23–25 °C.

Если тепла меньше, семена могут прорастать медленнее, иногда до двух недель. Если теплее — всходы появятся быстрее, но чрезмерная жара может их повредить.

Ещё одна важная вещь — влажность грунта. Семена не любят, когда они “тонут” в воде, но и сухая земля не подойдёт: нужно, чтобы она была немного влажной, чтобы оболочка смогла размягчиться и начать прорастать.

От качества посадочного материала тоже зависит, через сколько дней прорастут семена помидоров: свежие семена всходят быстрее, старые могут вообще не прорости.

Через сколько дней прорастают семена помидоров и как ускорить процесс

Если хочешь ускорить прорастание, есть несколько способов.

Первый: замочить семена на несколько часов в тёплой воде или даже в слабом растворе стимулятора роста. Это поможет им проснуться.

Второй: подсветить коробки с посадками. Даже когда семена ещё не проросли, тепло и свет ускоряют обмен веществ у будущих всходов.

Третий: поддерживать стабильную температуру грунта. Специальные термоплёнки, теплички помогают будущим всходам не страдать от перепадов.

После того как появляются первые всходы, нужно наблюдать за ними. Всходы считаются готовыми к пикировке, когда у них уже развилось 1–2 настоящих листочка.

В этот момент корни уже достаточно сильные, а стебель — крепкий, чтобы перенести пересадку в отдельные горшки.

