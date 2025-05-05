Что можно сажать рядом с клубникой: лучшие друзья для привередливой ягоды

Урожай клубники напрямую зависит от того, сколько любви, заботы и питания ты дашь ей. А еще — от того, каких соседей посадишь рядом. Правильно подобранные компаньоны не только оградят ягоду от вредителей, но и несколько повысят ее урожайность.

Что можно сажать рядом с клубникой, а что нежелательно — рассказываем в материале.

Что можно сажать возле клубники: растения компаньоны

Клубника — полезная ягода, но очень прихотливая соседка в огороде. Разберемся сначала, какие растения лучше сажать возле клубники.

Чеснок и лук Клубника хорошо ладит с чесноком и луком. Их резкий запах отпугивает вредителей, в том числе клещей и нематод, которые любят лакомиться корнями клубники. К тому же лук и чеснок не будут конкурировать за влагу или питательные вещества. Салат, шпинат, зелень Еще один замечательный сосед клубники — салат. Он растет быстро, не затеняет клубнику, а его корни не мешают развиваться ее корневой системе, поэтому его хорошо сажать возле клубники. Шпинат тоже растет быстро, не затеняет клубничные кусты, а его листья покрывают землю, образуя естественную мульчу: сохраняют влагу и не дают прорасти сорнякам.

Читать по теме График подкормки клубники по месяцам: твои секреты большого урожая и сладких ягод Схема подкормки клубники по месяцам которой удобно пользоваться весь год.

Укроп, петрушка, базилик могут даже улучшать вкус клубники. Они притягивают полезных насекомых и отпугивают некоторых вредителей.

Бобовые

Бобовые — это нечто вроде природных удобрений: их корни не просто растут, они захватывают азот из воздуха и передают его земле. Так что любые бобовые стоит высаживать возле клубники. К тому же корневая система бобовых не только кормит, но и улучшает структуру почвы: делает ее более мягкой, от чего она лучше пропускает воду и воздух.

Морковь и редис

Редис и морковь также помогают земле дышать, эти корнеплоды разрыхляют землю, редиска — ближе к поверхности, а морковь — глубже. А морковь еще и приглашает в сад насекомых-опылителей, которые не минуют и клубничный цвет.

Бархатцы, тимьян, лаванда, календула

Если посадить рядом с клубникой цветы или ароматные травы, ты получишь отличную защиту от вредителей. К примеру, бархатцы не только отпугивают их своим ароматом, но и работают внутри земли: их корни выделяют вещества, защищающие от нематод.

Тимьян подавляет рост сорняков, не мешая клубнике. Запах лаванды заставит держаться подальше от нее муравьев, тлей и даже улиток.

А опылители — пчелы, шмели — будут летать на ее цветы, по дороге опыляя и клубнику. Так что говорим этим растениям: да, их можно высаживать возле клубники.

Календула работает как ловушка для тлей и белокрылок и хорошо обогащает почву после перегнивания, то есть даже после завершения цветения будет приносить пользу.

Что не стоит сажать рядом с клубникой

Капуста

Капуста — не лучшая соседка клубники. Она любит те же питательные микроэлементы, что и клубника, поэтому между ними может начаться соперничество. К тому же капусту атакуют тли, которые потом запросто переберутся на ягодник.

Картофель

Не стоит сажать рядом с клубникой картофель — его болезни легко передаются ягоднику и обе культуры болеют одинаковыми грибковыми инфекциями.

Огурцы

Также растение, которое нежелательно сажать рядом с клубникой. Огурцы имеют большие листья, создающие тень, а клубника любит солнце. В тени она меньше цветет, а значит, и урожай будет меньше. А еще огурцы придется часто поливать, а этому клубничному кусту не нужно.

Раньше мы рассказывали об обработке клубники весной: ухаживай правильно и имей хороший урожай.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.